Vocero de caso Ayotzinapa espera avances en las investigaciones en reunión con AMLO

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana llegó el primer grupo de papás de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A su arribo a Palacio Nacional por la calle de Moneda del Zócalo de la Ciudad de México, Felipe de la Cruz, dijo que esperan que en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador les den avances de las investigaciones sobre el caso.

“Lo mismo de siempre, que se siga avanzando en las investigaciones, que esto no termine. No porque el presidente termine su periodo va a dejar esto ahí a la deriva. Venimos a la exigencia de que esto no puede terminar hasta que salga la verdad y haya justicia”, respondió de la Cruz.