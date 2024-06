AMLO alista reporte personal sobre el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se encuentra realizando un reporte personal sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, para entregárselo a sus padres.

“Estoy haciendo un reporte personal que se los voy a entregar a los padres, a todos, creo que el día tres de julio porque quiero aclarar muchas cosas porque se enmarañó mucho por los intereses este asunto y lo que estoy haciendo es que estoy clasificando… Quiero informales de todo desde el principio”, apuntó.

Indicó que no hay ninguna prueba que demuestre que el ejército mexicano sea el culpable.

AMLO asegura que no hay pruebas de que el Ejército Mexicano sea culpable

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional indicó que no hay ninguna prueba que demuestre que el Ejército mexicano sea el culpable de los hechos o estén relacionados con el caso, en tanto afirmó que si resultan culpables, serán castigados.

“No se está protegiendo a soldados y a militares, nosotros no protegemos a nadie y no lo hace la Defensa ni lo hace Marina… Una cosa es que por consigna se quiera culpar al ejército a las Fuerzas Armadas y otra cosa es que realmente ellos estén involucrados y tengan que ser castigados, y si son responsables van a ser castigados, no hay impunidad… Sacaron un libro que dice “fue el ejército”, un libro sobre Ayotzinapa y no hay pruebas”, acotó.

López Obrador aseguró que esas acusaciones son para afectar a dicha institución, pues de haber pruebas donde se confirme que el personal del Ejército participó en los hechos, ya habría castigado a los responsables.

“Si hubiese pruebas, si yo tuviese pruebas de que el ejército intervino en las desapariciones de los jóvenes en Ayotzinapa se actúa en contra de todos, los que están en la cárcel, básicamente están en la cárcel por omisión porque está demostrado que se enteraron y que como cualquier ciudadano tienen la obligación de intervenir, eso es omisión.

El mandatario federal agregó que las personas que logren informar sobre el caso, contarán con el total apoyo del gobierno y con el reconocimiento, porque dichas versiones ayudarán a esclarecer los hechos y les dará tranquilidad a los papás de las víctimas.

“El que nos dé información va a tener todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, va a ayudar a que México no sufra y que los padres no sufran por la desaparición de sus hijos, va a ayudar a que se fortalezca la democracia. Si nos ayudan se fortalece la democracia porque los conservadores se quedan sin banderas y se ayuda también a mantener nuestro país de manera independiente y soberano”, declaró.

