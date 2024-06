AMLO: no habrá carpetazo en caso de los 43 de Ayotzinapa

Tras reunirse este lunes con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se dará carpetazo a la investigación. Indicó que fue un buen encuentro tras reanudarse el diálogo al pasar la elección del 2 de junio. Dijo que acordaron volverse a reunir, además de ayudarlos a establecer una comunicación con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Fue una muy buena reunión, porque nos permitió reestablecer el diálogo, y esto es importante. Quedamos en volvernos a reunir, antes de que yo concluya, hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes, y en conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima Presidenta, y dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza, que en estos meses que me faltan, íbamos a avanzar, porque estamos trabajando”, dijo.

AMLO descarta cerrar el caso de los 43 de Ayotzinapa

El presidente López Obrador les externó a las madres y padres de lo 43 que “bajo ninguna circunstancia, se iba a cerrar el caso, que no se iba a dar carpetazo. Por muchas razones y además porque se trata de la memoria histórica. Que tiene que ser un expediente abierto”.

Este lunes, tras salir de Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, dijo que no se presentaron avances en las investigaciones.

Por la noche, la Presidencia de la República informó que se les entregó a los familiares de los 43 un paquete de documentos —entre ellos información de inteligencia y comunicaciones— que la Sedena había enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2019.

Además de que el presiente López Obrador expresó “que en su momento dará a conocer a madres y padres un documento y que el caso será siempre un expediente abierto”.

