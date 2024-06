AMLO llama a dar información sobre el caso Ayotzinapa

Al defender la figura de “testigo protegido", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que se proporcione información del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “se va a quitar un peso de conciencia”.

Durante la conferencia de prensa matutina, manifestó que la justicia no sólo es castigar, sino evitar que se cometan actos autoritarios y se dañe a la población.

“Por eso estoy a favor de que haya testigos protegidos cuando se trata de conocer sobre un tema, esto de Ayotzinapa, aprovechando, lo voy q estar diciendo quienes participaron que nos ayuden, les damos garantías porque lo que queremos es encontrar a los jóvenes”, afirmó.

López Obrador comprometió que se otorgarán todas las garantías a los que proporcionen información del caso de los 43.

“Además, se va a quitar un peso de conciencia, sé de algunos que han confesado que se levantan y no pueden estar tranquilos, siempre con ese asunto, no duermen bien, no tienen la conciencia tranquila. Les va a ayudar mucho el que contribuyan a esclarecer lo sucedido y a que encontremos a los jóvenes. Y voy a estarlo diciendo porque yo ya termino, si me tienen confianza es garantizarles que vamos a cumplir los compromisos”, apuntó.

