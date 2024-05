Normalistas derriban vallas de las inmediaciones de la Segob

La tarde de este martes 14 de mayo normalistas del estado de Guerrero han derribado algunas de las vallas que se encuentran en las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) localizadas en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

Al grito de "no que no, sí que sí, ya volvimos a salir", los normalistas comenzaron a empujar las bardas ubicadas en la colonia Juárez tras no recibir la atención por parte de las autoridades. Aunque hasta el momento no se reportan actos violentos, en videos que circulan en redes sociales se puede apreciar que sí lograron quitar algunas de las barreras.

Sigue leyendo:

26 policías lesionados por petardos lanzados por normalistas en Palacio Nacional: SSC

Familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifiestan frente a Segob

¿Qué piden los normalistas que protestan en las inmediaciones de la Segob?

Los normalistas lograron derribar unas vallas de la zona. Créditos: X/@LaRazon_mx.

A la altura de la avenida Bucareli, los normalistas han leído un pronunciamento ante medios de comunicación. En este sentido, han manifestado que entre sus principales peticiones se encuentran las siguientes:

seguimiento a las mesas de trabajo

cobertura total de plazas para los egresados

títulos profesionales

aprobación del recurso presupuestal del programa de jubilación

Elementos de la SSC se movilizan alrededor de la Segob

Personal de la SSC está en los alrededores de la Segob. Créditos: X/@LuisBaladez/captura.

A través de plataformas digitales como X y medios de comunicación, se puede observar videos que muestran cómo es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX han comenzado a movilizarse en las inmediaciones de las oficinas de la Segob.

Cabe mencionar que en el marco de las protestas que se esperan por el Día del Maestro, desde temprano se instalaron vallas metálicas en los alrededores del recinto oficial

Normalistas se deslindan de los ataque ocurridos en Palacio Nacional

Al ser cuestionados por la prensa, los normalistas que este martes han iniciado una protesta en las inmediaciones de la Segob se deslindaron de los hechos ocurridos frente a Palacio Nacional en los que con el lanzamiento de petardos y cohetones resultaron heridos 26 policías locales.

"No tomamos participación de ellos. Somos egresados normalistas, nuestro movimiento es muy aparte e independiente de los demás", dijeron a medios.

Y es que de acuerdo con el testimonio de algunos de los manifestantes de esta tarde, quienes están manifestándose hoy pertenecen a distintas escuelas formadoras del estado de Guerrero con causas y peticiones a las que tienen los normalistas de Ayotzinapa.