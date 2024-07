VIDEO: así respondió Nicolás Maduro a Vicente Fox tras no poder aterrizar en Venezuela

A través de un video publicada en la cuenta del expresidente mexicano, Vicente Fox Quezada, compartió un mensaje dirigido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que denunció no poder aterrizar a suelo venezolano debido a la negativa del actual mandatario sudamericano, quien busca por tercera vez la reelección, por lo que el el panista adelantó que viajaría para observas las elecciones.

Y es que el exmandatario mexicano de 2006 a 2012, compartió en su cuenta oficial de X, antes Twitter su molestia de no poder llegar al país venezolano junto a la gente de esa nación que viajaba junto a él, en su mayoría expresidente, se sofocaban al interior de la aeronave, esto porque no podían salir de Panamá con destino a la ciudad de Caracas, por lo que a su vez, el vuelo que saldría de la capital venezolana con destino a donde Fox estaba parado, no podía continuar su itinerario.

Desde el pasado martes 23 de julio, el expresidente afiliado con afinidad al PAN, adelantó que visitaría el país venezolano con el objetivo de ser un obserbador en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de julio. Incluso, la invitación fue realizada por parte de la líder de oposición, María Corina Machado.

Con motivo de las elecciones, a través de un comunicado adelantaron que los invitados de ser observadores serían: Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Mireya Moscoso de Panamá, y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, así como la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, quienes se quedaron varados en la aeronave junto a Fox Quezada, al ser impedida su entrada al país.

¿Qué fue lo que le dijo Maduro a Fox?

Anterior a este suceso, recientemente circuló en redes sociales un fragmento de la intervención de Nicolás Maduro en el que se escucha decir que todos los que planeaban llegar a la ciudad de Caracas, eran unos ridículos, pues saben que son considerados como "personas non gratas en el país".

Asimismo, destaca que el pueblo mexicano había puesto en marcha una serie de manifestaciones por haber devuelto a Vicente Fox, situación que Maduro tomó en forma de burla, pues sabe que no hay tales manifestaciones en el territorio mexicano.

“Estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano porque le devolvimos a Vicente Fox”, dijo entre risas

