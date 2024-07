AMLO: no hay evidencia que Ejército haya participado en la desaparición de los 43 normalistas

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay pruebas que vinculen al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la conferencia de prensa matutina, dijo que se mantiene la reunión este lunes en Palacio Nacional que presidirá con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como sus abogados y representantes legales.

Adelantó que hará público en sus redes sociales el informe que le mandó a familiares de los normalistas, y analizará la respuesta que le mandaron en la que expresan sentirse traicionados.

“Hasta el día de hoy no tengo pruebas que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército y eso les molesta mucho sobre todo a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas de una periodista, que además me consta que es especialista en mentir”, manifestó.

El titular del Ejecutivo Federal enfatizo que se busca llegar a la verdad, por eso hará público el informe que les envío a los familiares de los 43, “nada más les estoy pidiendo esperen que conozcan el documento y luego seguimos, además porque es buena la polémica”.

Padres de normalistas acusaron que el informe contiene inconsistencias

Familiares de normalistas exigen resultados

En un pronunciamiento público, los padres y madres de los 43 le respondieron al presidente López Obrador que encontraban el informe que les mando “muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza, no solo para nuestros abogados, sino también hacía defensores de derechos humanos, a periodistas reconocidos de talla internacional, funcionarios de la ONU y de Estados Unidos a los cuales dice son" culpables" de enredar el caso Ayotzinapa”

Indicaron que desde su silla presidencial intenta sin fundamento dar un resumen de especulaciones y conjeturas ya que no cumplió su promesa de campaña al termino de su gobierno.

