Aprueban Ley Paola Buenrosto para tipificar transfeminicidios en CDMX

Este jueves, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la denominada “Ley Paola Buenrostro”, con la cual el delito de transfeminicidio será castigado de 35 a 75 años de prisión. La tipificación de este delito quedó plasmada en reformaron diversos artículos del Código Civil, del Código Penal, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas de la capital.

Asimismo, la sanción se puede agravar hasta en una tercera parte cuando ocurran circunstancias como: la víctima presente señales de saña relacionadas con su identidad de género, cuando el delito sea cometido en el contexto del trabajo sexual, cuando la víctima sea menor de edad o una persona en situación de calle, entre otros.

Al presentar el dictamen en sesión extraordinaria, la presidenta de la comisión de igualdad de género, Ana Francis López Bayghen expresó que entre 2007 y 2022 se registraron 590 asesinatos, lo que significa que en promedio se cometen 53 asesinatos anuales.

De igual forma, señaló que la Ciudad de México si bien ha tenido avances en esta materia se continúan enfrentando niveles de violencia considerables contra este sector de la población.

Tipificar transfeminicidio, justicia histórica



Por su parte, el diputado de Morena y activista en pro de la comunidad LGBTTIQ+, Temístocles Villanueva señaló que esto es “no es otra cosa que un acto de justicia histórica, en atención a una demanda de las millones de mujeres trans y personas no binarias allá afuera”.



Agradeció a los legisladores su voluntad política para sacar este tema y es que recordó que esta iniciativa se presentó al inició de esta legislatura “hace tres años, y nos topamos con pared”.



Refirió que esto es resultado del trabajo de las coautoras de este dictamen: Kenya Cuevas y Natalia Lane, así como las organizaciones que ayudaron a construir la información de la misma: Casa de las Muñecas Tiresias, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans y a Letra Ese.



“Hoy, no me queda duda, también lograremos la tipificación del transfeminicidio, sumándonos a Nayarit como los estados más vanguardistas del país. Llamo, aquí y ahora, a todos los activismos allá afuera, a no ceder. Otro México es posible y necesario, pero es imposible construirlo sin ustedes y sus causas”, destacó.



Finalmente destacó que aún queda pendiente el reconocimiento jurídico integral a infancias y adolescencias trans y a las identidades no binarias.