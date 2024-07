Quedan pendientes en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados realizó su última sesión de trabajo en donde informó que en en la 66 Legislatura, realizaron 24 sesiones y recibieron 333 asuntos, 213 iniciativas, 102 proposiciones de acuerdo y 4 minutas y de todo desahogaron 145 dictámenes.

En la sesión, el Presidente de la Comisión, Juan Carlos Romero Hickse recordó que el Índice de Percepción Ciudadana, ubica a México en la posición 126 de 180 países evaluados, por lo que dijo que tienen que tener agendas para avanzar, con el INAI, la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública porque aún hay mucha corrupción y pendientes que atender.

Sigue leyendo:

Morena defiende mayoría legislativa: "no quieren la posibilidad de reformar la Constitución"

Romero Hicks comentó que entre los diversos pendientes importantes en la materia, con los que se quedan en la Cámara baja están la revisión de los sistemas. Aseguró además que faltó revisar que el 80 por ciento de las tentaciones de corrupción están en adquisiciones y en la obra pública, donde hay pendientes, y en la omisión como país que hay en los datos personales y la actualización Legislativa.

“Tuvimos una agenda con tres grandes temas. Uno, la revisión de los sistemas, no lo logramos, el sistema nacional anticorrupción, antitransparencia y el sistema nacional de fiscalización.

Nuestro país tiene todavía problemas no resueltos y no podemos afirmar que la corrupción esté atendida al tamaño de las expectativas, pero no al tamaño de la población”, comentó.