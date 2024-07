Morena defiende mayoría legislativa: "no quieren la posibilidad de reformar la Constitución"

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, acusó que los que llaman a que se aplique la cláusula de sobrerrepresetación para quitarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y partidos aliados están en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial.

“No quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre, ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición”, manifestó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la encargada de la política interna llamó a que se expresen académicos y constitucionalistas “respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores”.

Explicó que en 2008 se reforma el Cofipe eliminando la regla específica de que las coaliciones se contarían como partidos políticos y empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos.

Segob defiende mayoría legislativa de Morena

“De acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes”, argumentó.

Apoyada con una gráfica, la secretaria de Gobernación dijo que Morena tendría 161 diputados por mayoría por los distritos ganados.

“El cálculo de acuerdo al criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación, no más de 300 diputados, 248, no son más de 248 diputados, es la primera regla”, dijo.

Detalló que la segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida no puede excederse más ocho puntos porcentuales.

“¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54 por ciento. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6 por ciento, no excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50, el PT obtuvo 5.8 por ciento de la votación, obtendría el 10 por ciento de representación en la Cámara”, añadió

Alcalde Luján dijo que lo mismo aplica para el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano que no transgreden estas dos reglas básicas de la Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el ocho por ciento.

