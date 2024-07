Cemeí Verdía sobre el asesinato de su hija en Colima: “el ataque iba dirigido a mí"

A poco más de dos semanas del asesinato de Martha Verdía, hija del exlíder de las autodefensas de la costa michoacana, Cemeí Verdía Zepeda, el ex guardia comunitario originario de Aquila, Michoacán, reapareció públicamente para revelar que el ataque armado iba dirigido hacia él.

Verdía Zepeda, quien fue comandante de la ronda comunitaria de Santa María Ostula, Aquila, y quien hasta hace unos días se refugiaba en el estado de Colima, acusó a “El toro”, jefe de la guardia comunitaria de su comunidad de ser el responsable del asesinato de su hija Martha, de 19 años de edad.

El crimen ocurrió en la capital de Colima el 30 de junio, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra una camioneta en la que viajaba la joven.

“La camioneta en la que viajaba Mi hija es la que yo siempre portaba, era una Tacoma bien polarizada, por cierto, por mi seguridad. Mi hija siempre se movía en un vehículo diferente Nomás que ese día lo mandé a Servicio unos días antes, desafortunadamente y sinceramente no me gustaba que mi hija anduviera en la rutas por las cuestiones de inseguridad que se viven en el país. Hoy, el ataque como les digo iba dirigido hacia mi persona, desafortunadamente pegó en mi hija, porque yo sí sé los puedo asegurar que si yo iba en la camioneta a mí no me hubieran matado, fue de Germán Ramírez Sánchez Sanchez, alias el Toro”, aseguró.

Señaló que la violencia que se vive en Michoacán es producto de desacuerdos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los extintos grupos autodefensas, que fueron quienes permitieron, junto a las autoridades, que dicho cártel ingresara a la entidad.

“Antes el Cártel Jalisco tenía el poder, después de que yo me salí, nos dimos cuenta de que ellos tienen el poder de los que fundaron las autodefensas, y después ellos hicieron una ruptura con el Cártel Jalisco y esa es la guerra que trae Michoacán, eso que dicen que el Cártel Jalisco no estaba en Michoacán, no pues ellos lo metieron, los liderazgos que se corrompieron metieron al Cártel Jalisco a Michoacán, y es la disputa que ahora traen.

"Y hoy donde el Cártel Jalisco tiene el control de las zonas y donde no las tienen, por ejemplo como en mi región y en otras partes, las personas que no están con un lado, los corren o los desaparecen por ese simple situación que porque están con un grupo. Oye, hay miles de gentes que no quieren problemas, nosotros qué culpa tenemos que tengan una guerra los grupos delincuenciales, las familias ahí viven, hay familias que no saben a dónde se van a mover. Hay muchísima gente desplazada, muchísima gente que está emigrando a Estados Unidos y desafortunadamente están emigrando por un terror nada más”, denunció.

Cemeí Verdía, de 44 años de edad, dijo que tanto él como su familia han dejado Colima para resguardarse en otros estados debido al riesgo de una próxima agresión. Hasta el momento no cuenta con protección del estado o federación, aunque ya hay acercamiento con el gobierno federal para gestionar mecanismos de protección para su familia.

En noviembre de 2019, Cemeí Verdía fue objeto de una emboscada en la ciudad de Colima, en la que resultó gravemente lesionado. Previamente, en 2015, el ex policía comunitario fue agredido junto a otros elementos de la ronda comunal en Aquila, hecho del que resultó ileso. De acuerdo a Verdía Zepeda van siete ocasiones en las que criminales han intentado acabar con su vida.