Plantea PAN iniciar de cero reforma a la Constitución; reconoce diálogo de Delfina Gómez

El PAN expresó apertura para retomar la discusión de la reforma a la Constitución del Estado de México, aunque, planteó que sea de cero, donde no sólo sea de un partido, Morena, sino participen todos al reconocer que la gobernadora Delfina Gómez ha mandado mensajes de inclusión. El coordinador parlamentario local panista, Enrique Vargas del Villar, se pronunció sobre el tema, luego de que hace días Gómez Álvarez, confirmó que se recuperará el tema para tener un nuevo marco normativo adecuado a los nuevos tiempos.

En entrevista con medios de comunicación, el diputado blanquiazul aclaró que el proyecto que se concluyó en enero del 2023, tras tres años de trabajos, no lo conoce, porque nunca se presentó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Por ello, Vargas del Villar pidió que se vuelva a comenzar, aunque se deba revisar lo que se trabajó y que todos los partidos participen, pues consideró que los foros que se establecieron para la reforma Constitucional únicamente participaron personas de Morena.

El panista dijo que participará en la discusión si es para el bien del Edomex. Foto: Gerardo García

“Si hay una gran reforma para el Estado de México, vamos a entrarle con todo… tenemos que iniciar de cero… no necesariamente años, hay que ver las conclusiones la verdad yo no las vi, no la presentaron a la Junta de Coordinación, hay qué ver que se hizo, pero hay que entrarle de a deberás, con todo y todos por el bien del Estado de México”, indicó.

Bajo este escenario, el legislador afirmó que el PAN le entrará a la discusión siempre que sea para el bien del Estado de México.

“Primero tenemos que ver qué es lo que van a proponer, ya se abrió la discusión y Acción Nacional le va a entrar, pero entrarle de a deberás todos, no con esos foros, porque realmente esos foros no sirvieron de nada, fueron pura gente de Morena”, expresó.

Enrique Vargas del Villar reconoció que la Gobernadora Delfina Gómez y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo han dado muestra inclusión, pese a tener los números en la Cámara de diputados local y federal, respectivamente. Algo que cuestionó no pasó en el sexenio federal que está por terminar. Razón por la que, enfatizó, la necesidad de dejar atrás la época electoral y entrarle a todos los temas para el tema de la Constitución, desde salud, seguridad y educación.

Cabe recordar que la 62 Legislatura mexiquense iniciará funciones el 5 de septiembre, donde Morena, PT y PVEM suman 53 de los 75 diputados, es decir tienen mayoría simple y calificada para pasar éste tema y otros más como los presupuestos o iniciativas preferentes del Ejecutivo.

“Ella ya declaró que se va a escuchar todas las voces y así tiene que ser por el beneficio del Estado de México, por el Estado de México. Obviamente, tiene los números, claro, lo tienen en el estado, los tienen en la Cámara de Diputados, pero tiene que ver una inclusión”, señaló.

De septiembre del 2020 a enero del 2023, la bancada de Morena impulsó la integración de un Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional del Estado de México (Sectec), que trabajó el proyecto. El mismo se constituyó de 12 capítulos con 118 artículos, con la participación de más de 2 mil 500 parlamentarios, quienes presentaron más de 800 iniciativas.

