Mamá de Paola Andrea soñó con desaparición de su hija hace 10 años

Hace 10 años, Mireya Flores, madre de Paola Andrea Bañuelos Flores, soñó que su hija desaparecía, según reveló en sus sociales. "Mi hija se perdió y yo desesperada y como loca la buscaba por todos lados hasta por fin la encuentro? Gracias a dios fue un horrible sueño (sic)", escribió en aquel entonces.

El posteo de aquel entonces fue retomado por ella misma, incrédula ante la situación que vive, pues buscaron a Paola Andrea durante tres días junto con amigos, vecinos y sociedad en general ante su desaparición, luego de que la chica de 23 años acudió a un bar con sus amigas y su rastro se perdió durante varias horas en Mexicali, Baja California.

Paola, su hermana menor de edad y su madre, Mireya

Desafortunadamente, el cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores fue encontrado ayer, jueves 11 de julio, en el ejido Islas Agrarias, en la zona rural del municipio de Mexicali. El vehículo que la joven abordó para trasladarse a su hogar, un Versa color negro, fue encontrado en calidad de abandonado en un punto que no fue revelado con precisión por la Fiscalía General del Estado de Baja California, que apuntaba a que Sergio Daniel, el conductor del taxi por aplicación es el principal sospechoso del asesinato de Paola.

La tarde de ayer, Sergio Daniel se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de Sonora al asegurar que se han realizado amenazas en su contra y de no tener la posibilidad de defenderse ante los señalamientos de su probable culpabilidad del asesinato de Paola Bañuelos. “Ya me vine por miedo, porque se ha difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, dijo momentos antes de entregarse.