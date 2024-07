Paola Andrea: lo que revela la última foto que se tomó con vida

El cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores fue encontrado ayer, jueves 11 de julio, en el ejido Islas Agrarias -la zona rural del municipio de Mexicali, Baja California, luego de tres días de búsqueda en que sus familiares, amigos y vecinos se unieron para localizarla, luego de que el lunes pasado tomó un taxi por aplicación y no se supo más de su paradero.

Aquel día, la mujer acudió primero a un restaurante de mariscos y posteriormente, al bar "La Consentida", en donde pidió un taxi por aplicación con un chofer registrado como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano. Al antro acudió con una de sus primas, a quien su padre fue a recoger, pero Paola Andrea decidió no se fue con ellos.

De acuerdo con el testimonio de su prima, Dariana Sánchez, desde las 02:20 horas del lunes 8 de julio perdieron comunicación con Paola Andrea, quien era estudiante de último semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Debido a que Paola Andrea no respondía las llamadas ni mensajes de su prima, sus familiares decidieron ir a su casa para alertar a los padres de la joven.

Paola Andrea acudió con su prima y amigas a un bar, pero se regresó sola

Previo a la desaparición, tanto Dariana como Paola disfrutaron una noche con sus amigas e incluso, compartieron algunas fotos de la situación en el bar "La Consentida". En ellas se aprecia que las muchachas se encontraban felices, pues sonreían. Incluso se aprecia que Paola Andrea vestía una blusa blanca con rayas negras, un pequeño bolso negro de cadena, y una falda de mezclilla, además traía consigo su iPhone, que posteriormente fue encontrado.

La última foto que se tomó Paola Andrea

Sobre dicho teléfono, la madre de Paola Andrea Bañuelos Flores le pidió a su hijo mayor que revisara la ubicación del celular que fue ubicado cerca de la zona y cuando acudieron, lo tenía un hombre en situación de calle, quien dijo que lo encontró tirado en la calle frente al mercado Ley, a 4.1 kilómetros del lugar donde el Didi recogió a la joven de 23 años.

El vehículo que la joven abordó para trasladarse a su hogar, un Versa color negro, fue encontrado en calidad de abandonado en un punto que no fue revelado con precisión por la Fiscalía General del Estado de Baja California, que apuntaba a que Sergio Daniel, el conductor del taxi por aplicación es el principal sospechoso del asesinato de Paola.

La tarde de ayer, Sergio Daniel se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de Sonora al asegurar que se han realizado amenazas en su contra y de no tener la posibilidad de defenderse ante los señalamientos de su probable culpabilidad del asesinato de Paola Bañuelos. “Ya me vine por miedo, porque se ha difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, dijo momentos antes de entregarse.