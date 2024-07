"Nuestra historia fue fugaz, nuestro amor no": así se despidió el novio de Paola, joven localizada sin vida en Mexicali

El hallazgo sin vida de Paola Andrea Bañuelos Flores en Mexicali, Baja California, ha dejado consternación e indignación no sólo en aquel estado, sino en varias partes del país. En medio de todo esto, poco a poco sus seres queridos han comenzado a expresar no sólo llamados a la justicia, sino su sentir por la ausencia de la chica.

El joven identificado como Sergio Constante y quien se presume, era novio de Paola Andrea, se ha sumado a los mensajes que muestran el dolor que causa un caso donde probablemente la violencia de género terminó con la vida de la mujer de 23 años de edad.

Después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California confirmó el hallazgo de Paola, a través de su cuenta de Facebook, Sergio Constante, cambió su fotografía de perfil y se despidió de la joven con un mensaje que ha sido replicado en varias ocasiones.

Cabe mencionar que Sergio también realizó una publicación con la que agradeció el apoyo de las personas que le han enviado sus condolencias. Sin embargo, también hizo un llamado con el objetivo de pedir a la gente que “quiera perturbar a la familia” de Paola que se abstenga de emitir cualquier tipo de comentario.

Tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Paola Andrea en Mexicali, seres cercanos a la joven de 23 años han solicitado que se evite cualquier tipo de acto o mensaje que pudiera ser revictimizante para la propia víctima y su familia.

“Por favor mantengan la calma, he visto muchas publicaciones, comentarios diciendo, afirmando cosas que no son verdad o no les consta! Por favor hay que mantener el respeto a Paola, sé que es muy fuerte la frustración pero no podemos estar hostigando a todas las partes involucradas INCLUYENDO LA MISMA FAMILIA”, expresó una joven en el Grupo de Búsqueda de Paola Andrea Bañuelos Flores.