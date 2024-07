"Estás hablando con un muerto en vida": Andrés Roemer habla sobre las acusaciones abuso sexual en su contra

A tres años de que Andrés Roemer fue señalado, por más de 60 mujeres, por el delito de abuso sexual, el ex diplomático rompió el silencio en una entrevista con Ciro Gómez Leyva y dio a conocer las razones por las que escapó de México y huyó a Israel, donde actualmente se esconde de la justicia mexicana. El también abogado aprovechó la ocasión para negar las acusaciones en su contra, pese a que decenas de mujeres, incluida la activista Itzel Schnaas, lo han identificado como su agresor.

Roemer señaló que, a tres años de las denuncias, no pretende que nadie crea su versión de los hechos, pero aún así ha optado por dar a conocer su historia, ya que asegura que no puede guardarse ese "secreto" durante toda su vida. El ex diplomático reveló que, desde que fue denunciado por abuso sexual, ha vivido una supuesta "censura", en la que considera que a él no se le ha dado el derecho de hablar.

Roemer asegura que huyó de México para "prevenir" que lo metieran a la cárcel

Roemer dijo que escapó luego de que le avisaron de las denuncias en su contra. Foto: Archivo.

Al ser cuestionado por las razones que lo hicieron huir de México, Roemer comentó que escapó del país debido a que "hubo una tormenta perfecta contra mi causa"; explicó que "olió" que las cosas iban muy enserio y que lo iban a meter a la cárcel, por lo que tomó la decisión de escapar de la justicia. Agregó que no se arrepiente de haber escapado de tierras aztecas, pese a que admitió que extraña vivir en el país: "no se ha dónde me hubiera ido. Con la información que tenía no puedo decir que cometí un error (al irse prófugo de la justicia)".

De igual manera, el abogado aseveró que no está contra el derecho y que no considera que "escapo de la justicia", ya que "no había nada (evidencias)" en su contra. Enfatizo que al huir del país estaba "previniendo" que lo metieran injustamente a la cárcel y que lo destruyeran.

"He padecido muchas cosas inmerecidas": dice Roemer

Actualmente es requerido por la justicia mexicana. Foto: Archivo

Al ser cuestionado sobre cómo se mantiene en Israel, Roemer detalló que tiene amigos que lo han ayudado mucho - uno de ellos compañero de la universidad y otro de la preparatoria -, añadió que ya ha perdido sus ahorros, los cuales almacenó durante más de 20 años. Agregó que también tuvo que vender sus carros y relojes, esto para tener dinero y poder sobrevivir: "he padecido muchas cosas inmerecidas (...) puedo pecar de extrovertido y que me importa mucho caer bien, que puedo ser muchas cosas, pero al final de cuentas si volviera a nacer sería mucho más precavido, prudente y desconfiado", dijo.

En cuanto a las acusaciones de abuso sexual en su contra, Roemer negó contundentemente los cargos: "las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estas hablando con, de alguna manera, un muerto en vida", sentenció. Además, arremetió contra la activista Itzel Schnaas, quien lo acusa por abuso sexual: "en una de las primeras denuncias está más que probado que yo no estaba en el país. Yo estaba con mi hijo en San Antonio. La fecha que ella pone yo no estaba en el país", comentó.

"Somos cientos los que hemos sido acusados falsamente": comenta Roemer

Señala que ha sido acusado falsamente. Foto: Archivo.

Al terminar la entrevista, el ex diplomático señaló que actualmente "estamos viviendo en una cacería de brujas, en un mundo que divide entre chairos y fifis, entre hombres y mujeres, que genera una deconstrucción equivoca. Somos cientos de miles de personas que hemos sido acusadas falsamente".

Cabe mencionar que Andres Roemer fue acusado en 2021 por abuso sexual. La primera mujer en denunciarlo fue la activista Itzel Schnaas, quien una ola de denuncias contra el ex diplomático. Actualmente, el abogado es requerido por la justicia mexicana, para que enfrente las denuncias en su contra. Sin embargo, se encuentra viviendo en Israel en espera de una extradición.