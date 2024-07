Con Luisa María Alcalde hay certeza de que Morena seguirá por buen camino: Citlalli Hernández

Citlalli Hernández Mora, Senadora electa por Morena y actual secretaria nacional del partido guinda, aseguró que para ella el proyecto de la Cuarta Transformación es prioridad, antes que los intereses personales, motivo por el cual decidió no presentarse como candidata a relevar a Mario Delgado al frente de la presidencia del partido, si bien en determinado momento lo consideró:

"En efecto, como secretaria general de Morena durante los últimos 4 años, con varios procesos electorales y con la experiencia que significa conducir como la segunda al mando un partido tan grande como el nuestro, un poco era natural (aspirar al cargo) y yo tenía la pretensión de participar en la presidencia del partido," expuso en entrevista con Óscar Mario Beteta para Heraldo Radio.

Sigue leyendo:

Poder Judicial pide ayuda a Embajada de Estados Unidos para localizar a “Chiqui Yunes”

¿Qué pasa con las 40 horas de trabajo? Claudia Sheinbaum afirma que luchará por derechos laborales

Hernández Mora consideró que siempre es importante que a pesar de los triunfos electorales "no nos embriaguemos en los triunfos y estemos en constante autocrítica y pensando cómo seguir mejorando y mantener la confianza de la gente, sin embargo, todavía falta que se emita la convocatoria y los tiempos", declaró.

Luisa María reúne los elementos necesarios para dirigir Morena: Citlalli Hernández

La secretaria general de Morena decidió apartarse de su aspiración para contender por la presidencia del partido. FOTO: X / @citlahm

La secretaria general de Morena señaló que desde que la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, comenzó empezó a sonar como posible candidata a relevar a Mario Delgado, fue el momento en que ella tomó la decisión de no participar y dejar el camino despejado a su compañera de partido:

"Porque no se trataba de un tema de ambición personal o querer ser yo, sino de la preocupación de: '¿quién sigue para conducir el movimiento?' Y con Luisa tenemos mucho en común y entonces yo estoy planeando que sea un proceso de consensos y de unidad. Decidí ya no participar, vamos a ver los tiempos de si hay otro participante o no, pero por lo pronto he decidido hacerme a un lado", enfatizó.

Hernández Mora describió el perfil que debe poseer la persona que aspire a dirigir Morena: "Considero que se necesita a alguien con principios con ideología clara, alguien que entienda la esencia del movimiento, que tenga carácter y firmeza para conducir nuestro partido y considero que Luisa reúne esos elementos".

"Con Alcalde hay certeza y garantía en Morena": Hernández Mora

Mario Delgado es el actual presidente nacional de Morena. FOTO: Especial

A su vez consideró que la actual secretaria de Gobernación no es una oportunista, ni tampoco una advenediza, no es alguien sin claridad del proyecto, es alguien con consistencia, apuntó. "Con Luisa me parece que hay certeza y hay garantía de que el partido seguirá por buen camino".

Cuestionada acerca del camino que recorrerá una vez que concluya su periodo al frente de la Secretaría General de Morena, Citlalli Hernández aseguró que entrará al Senado:

"Y si soy convocada para alguna otra tarea estaré atendiendo con mucho gusto, pero yo pienso que afortunadamente mi generación que nació bajo una óptica de hacer la política diferente no estamos por cargos sino por donde ayudamos a un proyecto en el que creemos. Por ahora yo me veo en el Senado, participando y acompañando en esta segunda etapa de la Cuarta Transformación", concluyó.