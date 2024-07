¿Luisa María Alcalde o Citlalli Hernández? Dos mujeres podrían sustituir a Mario Delgado en la presidencia de Morena

La diputada federal electa, Dolores Padierna se descarta para buscar la dirigencia nacional de Morena, y resalta que la actual Secretaria General, Citlalli Hernández Mora y la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, son las dos principales candidatas para ocupar ese cargo.

Tras la designación de Mario Delgado, como el próximo Secretario de Educación Pública (SEP), Padierna Luna señaló que es tiempo de mujeres, y ellas cuentan con la capacidad para encabezar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Mario Delgado será el titular de la SEP Foto: Especial

“Citlallí Hernández como secretaria general sin duda alguna ya conoce todo el país, y además mostró un gran talento, y creo que ella es gran merecedora de dirigir a nuestro partido, también se anotó Luisa María Alcalde, que, sí pudo con la Secretaría de Gobernación, como no va a poder con el partido; entonces son dos grandes compañeras que se han apuntado, para que más, si con ellas basta y sobra”, expuso.

Pelearán por los proyectos de la 4T

Al acudir al Curso Introductorio para Legisladores Populares, que se impartió de manera privada en la Cámara de Diputados, Padierna Luna expresó que es la primera vez que la izquierda llegará con una legitimidad muy grande que fue dada en las urnas el pasado 2 de junio, por lo que se tiene una gran responsabilidad ante el pueblo de México.

También dijo que no se van a confrontar con la oposición, la cual espera que haya aprendido la lección que la ciudadanía le dio con el voto, porque Morena y sus aliados se van a dedicar a sacar adelante los proyectos de la Cuarta Transformación para beneficio del pueblo.

“Si ellos no ven su realidad y continúan en la misma dinámica de ofender, de confrontar, de no hacer propuestas, de violentar, el cual ha sido su conducta todo el primer sexenio creo que se van a equivocar otra vez. Nosotros venimos a trabajar, estas instituciones son muy importantes, y tenemos que aprovecharlas para hacer avanzar los proyectos, y no vamos a hacer caso ya de pleitos, si alguien quiere pelear, para pelear se necesitan dos; nosotros estamos para trabajar y para servir al pueblo”, apuntó.

