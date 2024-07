Claudia Sheinbaum dedica emotivo mensaje a AMLO por su triunfo de hace seis años

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, felicitó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por su triunfo en las elecciones de 2018.

“Hoy celebramos el triunfo del pueblo de México, el día de la revolución de las conciencias. Celebramos a 6 años del 1º de julio de 2018, el inicio de la Cuarta Transformación de la Vida Pública”, indicó la Dra. Sheinbaum.

Es importante recordar que en aquella elección, AMLO fue el candidato a la presidencia de México para el sexenio de 2018-2024; mientras que la Dra. Sheinbaum fue la candidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX; ambos ganaron las elecciones de 2018 en sus respectivas candidaturas.

Claudia Sheinbaum seguirá con los principios de AMLO

La virtual presidenta electa de México indicó que en su próximo administración federal 2024-2030 gobernará bajo los principios que ha caracterizado a López Obrador y también con los de la Cuarta Transformación.

“El presidente @lopezobrador_ ha cumplido a cabalidad y nos ha mostrado que es factible hacer realidad la frase juarista: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada". Vamos a continuar y a avanzar con la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, escribió Claudia Sheinbaum.

Actualmente, la Dra. Sheinbaum y AMLO se encuentran realizando una gira de transición cada fin de semana, con el objetivo de que la futura presidenta de México conozca a detalle las obras de infraestructura que se detonaron de 2018 a 2024.