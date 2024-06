¿Qué pasa en la Central de Abastos de Ecatepec hoy? Consulta alternativas

Un grupo de manifestantes se encuentran en las inmediaciones de la Central de Abastos de Ecatepec, en donde bloquean el paso en la carretera federal México-Texcoco, en Santa Cruz Venta de Carpio, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, lo que ocasiona una afectación vial en la zona este miércoles 5 de junio.

Como alternativa vial para los automovilistas se recomienda utilizar la Vía Morelos para quien se dirige hacia la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes protestan por la desaparición de una persona, identificado como Rogelio Arias.

MARCHA:

COMUNIDAD UNIVERSITARIA CONTRA EL PORRISMO.

HORA: 11:00

LUGAR: Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria.

RUMBO A: a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

MOTIVO: Exigen una mesa de trabajo con autoridades para tratar sobre la respuesta a su pliego petitorio de demandas (Erradicación de los grupos violentos dentro de la UNAM e incremento de la seguridad para la comunidad estudiantil)

OBSERVACIONES: Realizarán el bloqueo de vialidades a la altura de Rectoría sobre Avenida Insurgentes Sur.

CONCENTRACIONES:

ASAMBLEA DE BARRIOS GRUPO GABINO BARRERA, A.C.

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan incorporación a programas de vivienda

ORGANIZACIONES EN APOYO: Organizacion Nacional del Poder Popular (ONPP).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

VANGUARDIA JUBILADOS CIUDADELA.

HORA: 11:00

LUGAR: Plaza de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Reunión para tratar con respecto a la restabulacion de sus pensiones.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CIUDADANAS INDEPENDIENTES.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan el pago de la pensión alimenticia, ya que no ha sido entregada durante el periodo establecido.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

FRENTE UNIDO DE NORMALES PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO (FUNPEG).

HORA: Durante el día.

LUGAR: Secretaría de Educación Pública (SEP) en Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Exigen respuesta a sus demandas de asignación de plazas.