Llevan a niña de 5 años al dentista y la entregan muerta a su abuela

Una niña de 5 años fue declara muerta luego de que tuviera una sobredosis de anestesia durante un trabajo en la clínica Bio Dental. Su abuela Juana Santos, testigo de los hechos, pide justicia pues tras la atención dental la menor fue entregada muerta.

“Yo no esperaba esto, yo empujé la puerta y el doctor me dijo, “salte para afuera”. Pero mi nena ya se estaba congestionando, yo tengo pruebas porque empecé a grabar. No me van a mentir”, afirmó la abuelita Juana Santos.

Su abuela grabó cuando la niña era atendida. Foto: Juana Santos

Según familiares, fue en la clínica ubicada en Mazatenango, Guatemala, donde la niña Shyrly fue entregada fallecida por la sobredosis de anestesia.

“Quiero justicia, no quiero dinero”, fue lo que pidió la abuelita de la pequeña, quien dijo que cuando le pidieron una explicación al dentista, éste respondió que su abogado se comunicaría con ellos.

Velorio de la niña de 5 años. Foto: Fabiola García

Nieta celebra su cumpleaños con temática de hadas

Juana Santos, abuela de la menor fue quien la llevó a la clínica y afirmó que cuando intentó ingresar al área donde estaba su nieta, el dentista le impidió el paso y pidió calma.

Posteriormente, Santos empujó la puerta y se percató que la menor se encontraba convulsionando. Por ello, el dentista la llevó a un hospital privado que se encuentra enfrente y se retiró.

Unos instantes después, les confirmaron que la pequeña había muerto. El incidente ocurrió el recién pasado miércoles 7 de agosto.

De acuerdo con familiares, la menor quince días atrás había celebrado su cumpleaños. El cual fue de temática de hadas, en donde ella era una princesa.

Shyrly celebrando su cumpleaños. Foto: Fabiola García

La pequeña niña es recordada como una niña activa, sonriente y amigable, quien participaba en las actividades escolares y tenía talento para la natación.