¿Qué pasó en la México-Pachuca hoy, a la altura de la 30-30?

El conductor de una camioneta perdió el control cuando circulaba por la autopista México-Pachuca, a la altura de la caseta 30-30, lo que complica la vialidad en dos carriles de dicha vía. De acuerdo con los primeros reportes, además de dicho vehículo, también se vieron involucrados los conductores de un tráiler y una motocicleta.

La vialidad se encuentra afectada en dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda a los automovilistas que se dirigen hacia la capital del país que utilicen la Vía Morelos para pasar el tramo de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Sigue leyendo

Metro CDMX: reportan retrasos en la Línea 3

¿Qué pasó en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro hoy, martes 4 de junio?

Marchas y bloqueos para hoy, martes 4 de junio 2024

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 04 DE JUNIO 2024.

CONCENTRACIONES:

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

_HORA: _ 09:00 hrs.

LUGAR: Concentración en el Asta Bandera del Zocalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: En respaldo a la mesa de negociación de la CNTE con el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, Exigen solución a las demandas centrales y especificas de la CNTE, Abrogación de la Reforma Educativa del año 2019 y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como estabilidad laboral, reinstalación de los profesores cesados e incremento salarial.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

COLECTIVOS FEMINISTAS.

HORA: 11:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Jaime Nuno No. 155, Col. Chalma de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero.

MOTIVO: Exigen justicia para familiares y víctima de feminicidio, así como pena máxima para el presunto responsable.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NUCLEAR (SUTIN).

HORA: 11:00

LUGAR: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines de la Montaña, Alc. Tlalpan.

MOTIVO: Mitin en apoyo a la comisión revisora para exigir una respuesta positiva a su pliego petitorio, donde solicitan a la administración del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la revisión del contrato colectivo de trabajo y un aumento salarial, lo anterior en el marco del emplazamiento a huelga para el próximo 6 de junio a las 12:00 horas.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ESTUDIANTES DE DIVERSOS PLANTELES DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (CCH).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur y Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Realizarán un evento político cultural con el objetivo de demandar el cese de la represión hacia el estudiantado y la erradicación de los grupos porriles de las escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR: Zocalo de la Ciudad de México (Frente a las Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México).

MOTIVO: Exigen su derecho a la manifestación sin represión, demandan justicia para Rossel estudiante y activista lesionado durante la protesta pro Palestina, en la embajada de Israel y romper toda relación con el Gobierno de Israel asi como un alto al genocidio de Israel en contra del pueblo de Palestina.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen se retire la orden de aprehensión en contra del ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos (SUTAUR-100), acusado de ser presunto responsable de administración fraudulenta.