Puso una pastilla abortiva en mi agua, mujer denuncia a su exnovio por aborto forzado | VIDEO

En redes sociales se ha difundido una denuncia contra el médico Armando Mansilla, quien es señalado por su ex pareja por violencia obstétrica. De acuerdo con la denunciante, el especialista en cirugía general trató de provocarle un aborto al poner una pastilla de misoprostol en su bebida, esto sin que ella se diera cuenta y sin su consentimiento. Según la mujer, los hechos ocurrieron en 2023, pero recientemente decidió romper el silencio ante el temor de que su expareja consiga una subespecialidad en cirugía plástica y pueda dañar, de forma permanente, a otras mujeres.

A través de un video, compartido en redes sociales, la expareja de Armando Mansilla relató que su noviazgo inició el pasado 13 de febrero de 2023 - mientras ambos trabajaban en el Hospital Español -, sin embargo, para agosto de ese mismo año ella resultó embarazada. Aparentemente, el médico le aseguró que sí quería tener el bebé y le dijo que la apoyaría en todo el proceso: "me dijo que me iba apoyar en la decisión que yo fuera a tomar, que al final era mía y que él iba a estar ahí durante todo el proceso, sin importar lo que yo decidiera", dijo la denunciante en la grabación.

Otra ex novia del médico es testigo de la manipulación a la bebida

Una exnovia del médico fue quien alertó a la víctima. Foto: @luchandoporhistorias.

La mujer reveló que, pese a que Armando Mansilla le aseguró que él sí quería continuar con el embarazo, ella recibió un mensaje de una expareja del médico, quien de identificó como Ivanna y le dijo que Mansilla Alba no quería tener al bebé y que él le había confesado que utilizó misoprostol para ocasionarle un aborto a la joven: "Ivanna me manda este mensaje, que dice textualmente: 'a mi el viernes me escribió y me dijo que te había puesto misoprostol en tu proteína, pero que agarraste otra y que por eso te invitó a comer y te lo puso en el agua'".

Tras la revelación, la mujer contó que revisó el video de seguridad del restaurante donde ella comió con Armando Mansilla y confirmó que el médico alteró su bebida. Como parte de su denuncia, la joven agregó el video de seguridad, donde claramente se ve al cirujano general sacando una sustancia extraña de su pijama quirúrgica y posteriormente mezclándola con el vaso de agua que tomaba la joven embarazada, quien al momento de los hechos había ido al sanitario.

El médico utilizó su cédula para expedir una receta y comprar el medicamento abortivo

El agresor llevaba el medicamento en su uniforme. Foto: @luchandoporhistorias.

De igual manera, la denuncia cuenta con las conversaciones de texto que tuvo la víctima con Ivanna, la expareja de Armando Mansilla, y mensajes de audio del médico, donde él acepta que días antes acudió a una farmacia y con una receta que él mismo firmó compró el medicamento para ocasionarle un aborto a la mujer que había embarazado: "deje la receta con mi nombre y siento que si investigan me pueden vincular a mí", se oye decir al médico en el mensaje de audio que la habría enviado a Ivanna y posteriormente ella compartió con la denunciante.

Ahora, la mujer que acusa al médico decidió mostrar toda la evidencia que tiene contra él, debido a que teme que pudiera dañar a otras mujeres como lo hizo con ella: "como médico no entendió la parte de no provocar daño. Armando Mansilla quiere hacer una subespecialidad en cirugía plástica. Se me hace grave que una persona con ese nivel tenga una cédula profesional y que pueda seguir ejerciendo medicina", dijo la denunciante en su video. Finalmente, agregó que ella sí denunció al médico ante el Departamento de Enseñanza del Hospital Español, pero únicamente cambiaron a Mansilla Alba de hospital y él regresó en diciembre de 2023 a terminar su especialidad en cirugía general.

Piden que las autoridades tomen el caso y el médico sea inhabilitado

Piden que el médico sea inhabilitado para operar. Foto: @luchandoporhistorias.

Por estos hechos, la mujer está denunciando al médico, ya que asegura que ocasionarle un aborto a una persona es una forma de violencia obstétrica, la cual pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres: "el delito de aborto forzado es definido por el código penal para la Ciudad de México, como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada, se sanciona con cinco a ocho años de prisión".

El caso ha causado indignación entre miles de internautas quienes exigen a las autoridades que el caso no quede impune y que el médico Armando Mansilla Alba sea sancionado conforme a la ley. Además, han exhortado a la justicia a retirarle la cédula profesional a este cirujano, ya que está haciendo un uso indebido de ella. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado por el caso.