Ha habido incapacidad en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, reconoce el Ministro Javier Laynez Potisek

Claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse al interior del Poder Judicial en México y menciono una y reconozco: la incapacidad que hemos tenido para comunicarnos con la sociedad, así lo reconoció este jueves el Ministro Javier Laynez Potisek durante su intervención en el Foro Diálogos Nacionales sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial.

"Incapacidad para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero, por favor, no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo, de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias", declaró el Ministro.

Ya nos dimos cuenta que esto, hoy en día, no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes, pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular, no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal, y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión, yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente esos problemas, agregó Laynez Potisek.

El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución, aseguró el Ministro. FOTO: Especial

Durante su intervención el Ministro Javier Laynez Potisek aseguró que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo; sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego, únicamente, a la ley. Y refirió que el método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector, eso lo saben ustedes mejor que nadie; ésa es la esencia.

El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses, continuó el Ministro durante su intervención.

Y se cuestionó: ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo, si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral?

"Permítanme hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros, éstos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida", explicó.

Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial, más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse, concursar para llegar a ser juez y, en un futuro, magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifica antes o se confirme la experiencia que pudieran tener, expuso Laynez Potisek.

El Ministro Laynez Potisek señaló que entiende que tendrán oportunidad en los foros, que son foros temáticos, de analizar la experiencia en otros países, entiendo que la minoría han optado en casos muy específicos por el sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual.

A su vez pidió que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realiza su labor cotidiana, por qué el rezago, sí, que tanto daño hace. ¿Cuál es la carga de trabajo? ¿Cómo son las evaluaciones?

"Yo estoy seguro que, tendremos mucho que aportar en esos puntos, yo por lo pronto no tengo sino darle las gracias", concluyó el Ministro su intervención.

