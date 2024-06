Citigroup no ve riesgo en proceso de transición de México, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Citigroup no ve riesgo en México con el proceso de transición, el cual será terso y sin ningún problema, por lo que reafirmaron su compromiso de seguir invirtiendo en el país.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, aclaró que la semana pasada no se reunió con Jane Fraser, CEO de Citigroup, por cuestiones de agenda, y con quien sí sostuvo encuentros fue con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa, dijo que ambos le informaron de la reunión con Jane Fraser, CEO de Citigroup, además de que “están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México y le tienen mucha confianza a nuestro país y ven muy bien la economía de México en esencia”.

López Obrador descartó sobresaltos en la transición de poder

FOTO: Especial

López Obrador afirmó que en el proceso de transición no avizora “ningún problema, ya lo he estado planteando”.

“Al contrario, va a ser una transición de tersa como no se había visto en mucho tiempo, no va a haber ningún sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso”, aseveró.

-¿Confía en que continúe bajando el tipo de cambio?, se le cuestionó.

-Sí, sí. Fue una demostración de la fortaleza económica del país, el que se da un cambio con las características que ya conocemos, porque los analistas tenían pronósticos muy influenciados por la propaganda de nuestros adversarios, acotó.

El 19 de junio, Jane Fraser, CEO de Citigroup, acompañada de altos directivos de Citigroup y Citibanamex, se reunieron en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Ese mismo día por la tarde, sostuvo un encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien informó en redes sociales que “me reuní con Jane Fraser, CEO de Citigroup. Una mujer muy inteligente y con reconocimiento por nuestro país. Me dio mucho gusto conversar con ella sobre el momento que vive México y nuestro futuro promisorio”.

