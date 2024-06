AMLO responde a reclamos de Noroña: "el acuerdo era con militantes de Morena"

Tras el reclamo de Gerardo Fernández Noroña (PT) sobre el incumplimiento en las asignaciones para las posiciones en el Congreso y Gabinete tras las elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el acuerdo fue entre morenistas. Sin embargo, hizo un llamado a la unidad.

Luego de que Claudia Sheinbaum diera a conocer los miembros de su equipo para el próximo sexenio, Noroña aseguró haber obtenido el mérito suficiente en la encuesta de Morena para ser considerado dentro del gabinete de la virtual presidenta electa, quien a su vez eligió a Marcelo Ebrard como Secretario de Economía, el excanciller que aparentó cortar lazos con el partido guinda después de que la encuesta no le favoreciera para convertirlo en candidato presidencial.

"En esos momentos yo hice una propuesta, se analizó, se enriqueció con planteamientos de todos y luego en ese entonces el presidente del Consejo llevó esa propuesta a una reunión que tuvieron y fue aprobada la propuesta y estoy contento porque, satisfecho, porque la presidenta electa está cumpliendo con ese mandato del consejo, del movimiento nuestro, de Morena", acotó.

Noroña lamentó que Morena no "cumple con los acuerdos"

AMLO le aclara a Noroña lo sucedido

El presidente afirmó que el acuerdo marcha tal y como se estableció. Precisó que estima a Noroña y lo calificó como "dirigente de primera", no obstante, le recordó que los acuerdos sobre la asignación de cargos se hicieron con militantes y dirigentes de Morena. El presidente recordó que Gerardo Fernández Noroña primero reclamó que no había sido invitado a la interna del partido.

“Acuérdense que hubo un reclamo de él de que no se le había invitado, pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí de que se tenía que invitar. Ahí mismo en esa reunión primera se decidió que para el caso de los otros partidos se les tenía que pedir a ellos que decidieran de acuerdo a sus procedimientos y que postularan a uno para participar en la encuesta”, recordó.

“Y para ser más claro, porque no voy a andar aquí ocultando cosas, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, el PT propuso a Noroña y el Verde a Velasco, así está. Y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento Morena, para aclararlo bien, y no se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver. Nada más que se tiene que procurar la unidad”, enfatizó.

