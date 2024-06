Noroña reclama incumplimiento de Morena por no considerarlo para coordinar bancada en el Senado ni en gabinete

El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, reclamó al partido Morena que no se respeten los acuerdos hechos como parte del proceso interno para elegir al candidato presidencial de Morena y sus aliados.

Esto, debido a que no se perfila que vaya a coordinar a la bancada mayoritaria en el Senado de la República ni que ocupe una posición en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, además de que consideró "injusto" e "incorrecto" que Ricardo Monreal, quien quedó como último lugar en la contienda de los partidos que integran la Cuarta Transformación, vaya a tener la coordinación guinda en la Cñamara de Diputados.

A través de sus redes sociales, donde el legislador realiza transmisiones en vivo, Fernández Noroña acusó "maromas" de parte del partido para no cumplir los acuerdos, pues recordó cuál era el puesto que le correspondía a cada uno de los participantes.

"Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar: una senaduría pluri. Quinto lugar, ¿quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar: una diputación pluri ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar", dijo.

El legislador, quien milita en el Partido del Trabajo, estimó que se trata de un trato diferenciado a quienes, como él, no militan en Morena, aunque adelantó que estará en esa bancada pue s obtuvo la senaduría por la vía de la representación proporcional como parte de la lista nacional de los guindas.

Del mismo modo, aseguró que aunque hubiera quedado en cuarto lugar y no en tercero, debería ir al gabinete presidencial.

Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Ah, bueno, entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondería la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto yo quede en tercer lugar, pero si lo que dice Ángel Balderas fuera cierto entonces a mí me correspondería ir al gabinete, en cuarto lugar.

Pese a ello, descartó romper con Morena o generar divisiones, pero dijo que "toma nota" de la falta de cumplimiento de los acuerdos en el partido.

¿Eso va a hacer que yo me vaya del movimiento? No ¿Que divida, que rompa, que diga barbaridades? No. Simplemente no se cumple el acuerdo, pues tomo nota.