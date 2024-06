AMLO describe cómo será su rutina en su quinta de Palenque al terminar su administración

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya tiene planeada la rutina que tendrá dentro de su quinta de 15 mil metros cuadrados en Palenque, entre esas actividades detalló que se dedicará a caminar alrededor de todo el perímetro de ese lugar.

“Empezar una rutina, ya la tengo concebida de caminar, es importante que se sepa que no tengo rancho, porque un rancho son muchas hectáreas, tengo una quinta, tengo una hectárea y media, 15 mil metros cuadrados que heredé de mis padres. Entonces el perímetro son 450 metros y tengo un sendero a la orilla con un puentecito de madera que hice y camino 12 vueltas, cinco kilómetros”, explicó.

Comentó cómo será su rutina en su quinta de Palenque. Foto: Presidencia

Agregó que esa caminata va a ser temprano por las altas temperaturas que hay en dicho estado, señaló que posterior a la caminata se bañará, desayunará y concluirá escribiendo.

“Aguanto dos horas escribiendo, me paro, camino, la casa tiene cuatro corredores, camino de a poco, me tomo un café y me vuelvo a sentar otras dos horas a escribir”, manifestó.