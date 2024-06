VIDEO: Un hombre se pasea en un trineo tirado por perros en las calles de Los Cabos

A través de redes sociales circula un video en el que se muestra a un hombre de la tercera edad circulando por las calles de Los Cabos San Lucas a bordo de un trineo improvisado, el cual, es tirado por cuatro perros, lo cual, resulta sumamente inusual, por lo que, como era de esperarse, dicha grabación se hizo viral rápidamente en plataformas digitales, además, se generaron todo tipo de opiniones respecto a este peculiar episodio.

El video en cuestión fue captado por un automovilista que circulaba por las calles de la zona centro de Cabo San Lucas, Baja California Sur donde precisamente se encontró con la inusual es cena, por lo que no pudo resistirse a grabar y posteriormente publicar su grabación acompañada de un tema instrumental que hizo parecer el video como una auténtica escena de película.

En la grabación que dura alrededor de 26 segundos se puede ver que el trineo jalado por perros causa admiración entre las personas de Cabo San Lucas pues el adulto mayor recibe saludos a su paso, no obstante, es sumamente cuidadoso para no perder el control de su vehículo, cuya cabina principal es un carrito de supermercado, al cual, van amarrados cuatro perros de tamaño grande, quienes corren por las calles de Baja California Sur a toda velocidad.

Cuando el automovilista alcanzó el peculiar trineo se pudo ver que además de los cuatro perros que jalan el vehículo, otros tres canes de tamaño más pequeño viajan al interior del carrito de supermercado, así como en otra caja sujeta a la parte frontal del carrito, el cual, como se dijo antes, es conducido por un adulto mayor que utiliza un chaleco con anti reflejante para evitar un accidente.

Cuatro perros son los encargados de hacer funcionar este trineo. Foto: X: @EsdeProfugos

Trineo jalado por perros en Los Cabos divide opiniones

Como era de esperarse, el video de este peculiar trineo jalado por perros causó un gran furor en plataformas digitales y además de acumular miles de reproducciones dicha grabación también originó todo tipo de opiniones entre los internautas pues para algunos resultó graciosa e ingeniosa esta escena, mientras que algunos otros usuarios de redes aseguraron que podría tratarse de un caso de maltrato animal y dichas posturas dieron pie a que se abriera un intenso debate, el cual, todavía continua activo.

Este inusual trineo dividió opiniones en plataformas digitales. Foto: X: @EsdeProfugos

Cabe mencionar que, algunos internautas señalaron que el adulto mayor que aparece en el video se dedica a la recolección de desechos industriales y PET, además, se hicieron distintas acusaciones en las que lo señalan de no alimentar a los canes, sin embargo, esta información no ha sido confirmada, incluso, algunos otros usuarios salieron en su defensa y señalaron que él se encarga de alimentarlos y protegerlos, no obstante se espera que en los próximos días se emita más información en torno a este caso.