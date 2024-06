Maltrato animal: hombre golpea a latigazos a un caballo en Bosque de Aragón

En redes sociales se volvió viral la agresión de un hombre contra un caballo. Los hechos ocurrieron en instalaciones del Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero y fueron documentados por testigos, quienes filmaron en video la tortura contra el equino. El clip fue compartido por organizaciones en defensa de los animales, quienes exhibieron el comportamiento de los agresores y exigieron a las autoridades que el caso sea investigado y haya una sanción para los involucrados.

Las imágenes muestran a un hombre golpeando a latigazos a un caballo que corría por el bosque. En la grabación se puede escuchar que las personas que grabaron el video encararon al agresor y le gritaron que dejara de golpear al animal, a lo que el sujeto continuó reprendiendo al equino, pese a darse cuenta de que estaba siendo grabado.

Piden justicia para caballo golpeado a latigazos

El video causó indignación en redes sociales, donde decenas de internautas se unieron y exigieron a las autoridades que el caso no quedara impune: "Hay que quitarles los caballos, no tienen porque maltratarlos"; "Ya basta de energúmenos maltratando animales"; "Leo muchos que comentan por la persona que grabo y no hizo nada. Quizás no podía hacer nada mas que grabar"; "Hay que hacer algo se aceptan ideas", son algunos de los comentarios que tiene el video en X, antes twitter.

Por estos hechos violentos, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, colectivos y organizaciones en pro de los derechos de los animales, han exhortado a las autoridades a tomar el caso e investigar al agresor, para que enfrente las sanciones correspondientes por haber maltratado al caballo, el cual podría haber resultado con severas lesiones por los fuertes latigazos que sufrió.

Así puedes denunciar maltrato animal en CDMX

En CDMX hay penas para quienes maltraten a los animales. Foto: Archivo.

En la capital mexicana existen diferentes instancias para denunciar casos de violencia contra los animales:

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX: a través de su sitio web o mediante la línea telefónica 55-56-56-56-58.

La Unidad de Atención a Denuncias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: al teléfono 5208-9898.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA): llamando al teléfono 01-800-776-33-72 o por correo electrónico a denuncias@profepa.gob.mx.

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC: llamando al teléfono 55-5208-9898.

El código penal de la Ciudad de México establece sanciones de uno a cuatro años en prisión, así como multas de hasta 400 pesos, para las personas que maltraten o traten con crueldad a los animales.