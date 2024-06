Plácido Morales destaca la "necesidad apremiante de una reforma al Poder Judicial"

El presidente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales, señala que actualmente en México, es muy necesaria una reforma al Poder judicial, ya que se requiere atención específica en ciertos temas, como lo es la separación del Consejo de la Judicatura por parte de la Suprema Corte.

En entrevista con Javier Alatorre para Heraldo Radio, que se transmite en la frecuencia del 98.5 FM, Placido Morales destacó que uno de los temas en que se difiere es en la selección de los nuevos magistrados, la cual no puede quedar en manos del pueblo, pues afirma que en muchas ocasiones, no se tiene el conocimiento necesario para su elección por medios populares.

No puede ser una elección que se pueda realizar una elección con la elección diputado un alcalde o un presidente municipal, por supuesto que no no es una no es la elección de un dirigente político es la elección de un juzgador.