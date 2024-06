AMLO asegura que hoy quedaría resuelto el tema de la exportación de aguacate y mango

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy quedaría resuelto el tema de la exportación del aguacate y el mango a Estados Unidos, asimismo indicó que la misma se está normalizando.

Durante la conferencia de prensa matutina indicó que el gobierno mexicano pidió al país vecino no actuar de manera unilateral, pues ambas entidades trabajan de manera conjunta y no en ese “modito”, además explicó que dicho problema se originó tras una protesta de policías a inspectores, pues estos no los dejaban pasar y se hicieron de palabras.

El gobierno mexicano pidió al país vecino no actuar de manera unilateral. Foto: Presidencia

“Bueno, se ha avanzado bastante, yo creo que el día de hoy queda resuelto, y ya se está normalizando la exportación de aguacate y mango… Fue un incidente lo que pasó había una protesta de policías a los inspectores no los dejaron pasar y a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos quiso detener las exportaciones de aguacate, nosotros le pedimos al gobierno no Estados Unidos que no actuara de manera unilateral porque trabajamos de manera conjunta y no es ese el modito”, indicó.

El mandatario federal reiteró que ya se está atendiendo el tema y agradeció al embajador estadounidense Ken Salazar porque hoy visitará el estado de Michoacán para resolver el tema.

