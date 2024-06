VIDEO: "no me provoque", pasajera golpea a taxista por no seguir sus indicaciones en Tabasco

Una mujer fue captada en cámara por golpear y agredir en repetidas ocasiones a una taxista en el municipio de Villahermosa, Tabasco. La víctima, al recibir numerosos manotazos e insultos, le asegura a su pasajera que la trasladará a la Secretaría de Movilidad, a lo que la mujer respondió que trabaja en dicha dependencia.

"Si usted me llega a mover de mi ruta, entonces se va a meter en un problema. Usted no tiene por qué llevarme a movilidad", le advierte la persona que solicitó el viaje.

El video ha circulado ampliamente en redes sociales y ha desatado un debate sobre quién tuvo la culpa de que el desacuerdo escalara hasta los golpes. Cuando la grabación inicia, el enfrentamiento ya se encuentra en curso, por lo que se desconoce quién empezó a retar a la otra. Sin embargo, la usuaria es quien comienza con las advertencias y los golpes, esto debido a que la conductora le advierte que la trasladará a las oficinas de la Secretaría de Movilidad por sus actos.

La taxista le asegura que no le ha cambiado la ruta del viaje de manera arbitraria, a lo que la usuaria asegura que ella carece del carisma y las aptitudes para poder ofrecer un servicio de taxista. El intercambio de palabras continúa y la señora que se encuentra en los asientos traseros empieza a jalonear el cabello.

"Usted me está queriendo llevar a otro lado. Usted quiere que me aviente del carro. Ya le dije que no me va a mover del lugar porque no respondo señora, no se meta en problemas", le reta la usuaria mientras intenta salir del vehículo.

Posteriormente, la conductora se comunica vía radio para reportar los hechos y dar a conocer que ha sido agredida por su clienta. "Central, por favor me podría mandar apoyo, una señora me está golpeando", comunica. En tanto, la pasajera eleva su desesperación al punto de golpear la puerta con el objetivo de salir del vehículo, pues asegura que está siendo víctima de un secuestro.

