VIDEO: ladrones tratan de robar autopartes de un Tesla y no lo logran, su reacción se hace viral

A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en el que supuestos ladrones trataron de robar autopartes de un vehículo de la marca Tesla y no lo lograron. Los presuntos delincuentes quedaron grabados por la cámara del automóvil de lujo y posteriormente, la persona propietaria de la unidad compartió el clip y se volvió viral en plataformas digitales como X, también propiedad de Elon Musk.

Las imágenes supuestamente fueron grabadas cuando la unidad se encontraba estacionada en Ciudad Judicial, en Puebla. El video de lo sucedido comenzó a circular en redes sociales desde las primeras horas de este miércoles 19 de junio, pero se desconoce con exactitud qué día ocurrieron los hechos violentos.

En el video, que suma decenas de "me gusta", se ve a dos hombres cuando trataban de robar lo que parecen ser las llantas del vehículo. Uno de los sospechosos luce unos jeans de mezclilla y playera negra, mientras que otro también porta jeans azules y playera tipo polo azul marino con rojo. Sus rostros quedaron filmados por la cámara del Tesla, por lo que se pide a la ciudadanía que, en caso de reconocerlos, acudan a denunciarlos.

Aunque los criminales no consiguieron su objetivo, en el video se ve que uno de ellos trató de robar las llantas traseras de la unidad, esto mientras el otro cuidaba que nadie los viera. Pese a que los ladrones lograron mover parte de la carrocería del vehículo de lujo, no pudieron robar la llanta, ya que la alarma del carro se activó de forma inmediata y ellos salieron corriendo a toda velocidad.

Internautas se burlan de los supuestos ladrones: "quedaron como payasos"

Piden denunciar a los ladrones en caso de reconocerlos. Foto: @JFuenteSMX.

La misma cámara captó que los sospechoso huyeron a bordo de un vehículo Volkswagen, el cual estaba estacionado frente al Tesla que trataban de robar. Hasta ahora, se desconoce si la persona dueña del carro eléctrico ya presentó una denuncia por el intento de robo, o si el material gráfico únicamente se compartió en redes sociales.

Internautas han tomado con humor lo sucedido y se han burlado de los ladrones que no consiguieron su objetivo: "Ya tienen la foto y no los detienen"; "A esos ya los he visto en otros videos"; "Hasta para saber robar tienen que estudiar, quedaron como payasos"; "Ojalá todos los carros fueran así", son algunos de los comentarios del video en redes.