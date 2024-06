Identifican a mujer hallada muerta en hotel de la Miguel Hidalgo

La tarde del pasado martes 18 de junio se reportó una fuerte movilización policiaca en en un hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde aparentemente fue localizada sin vida una mujer. De acuerdo con el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, las autoridades identificaron a la fallecida como Karen Vargas, quien además estaba relacionada con un crimen.

Según la información del comunicador, la mujer estaría siendo investigada por el homicidio de Marco Antonio Rodríguez Torres, quien se desempeñaba como comisario de Seguridad Pública de Tizapán El Alto, en el estado de Jalisco. La fiscalía de esa entidad buscaba a una mujer que realizaba trabajos de escolta cuando agredió al funcionario con un arma de fuego.

Localizan sin vida a mujer en hotel de la Miguel Hidalgo

¿Quién era la mujer encontrada sin vida en hotel de la Miguel Hidalgo?

La mujer fue hallada en un hotel. Foto: @c4jimenez

El homicidio del comisario habría ocurrido el 17 de junio. Aunque las autoridades no han relacionado los hechos, el comunicador ha aseverado que la mujer encontrada en el hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo probablemente estaría relacionada con el crimen. No obstante, por ahora no hay información oficial que vincule a la fallecida con el homicidio de Marco Antonio Rodríguez.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más información sobre lo sucedido, así como si existe un vínculo entre la fallecida y el funcionario asesinado. De igual manera, tampoco ha trascendido la causa de muerte de la mujer, por lo que se desconoce si se trató de un crimen o fue un suicidio.

Dos mujeres fueron encontradas sin vida en hoteles de la CDMX

El mismo día, dos mujeres fueron encontradas sin vida en hoteles de la CDMX. Foto: Archivo.

El pasado martes 18 de junio dos mujeres fueron localizadas sin vida en hoteles de la CDMX. Una de ellas sería Karen Vargas, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un hotel de la Miguel Hidalgo; mientras que la otra víctima sería la madre de un conocido creador de contenido, quien fue identificada como Verónica de la Rosa.

En el caso de Verónica de la Rosa, cámaras de seguridad han podido evidenciar que la mujer ingresó a un hotel de la alcaldía Azcapotzalco en compañía de un hombre, quien aparentemente habría sido la última persona en ver con vida a la mujer. Hasta ahora, no hay personas detenidas por ninguno de los dos casos.