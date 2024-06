AMLO descarta pedir a Sheinbaum agilizar su paquete de reformas

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no le pedirá a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que agilice el paquete de reformas que presentó en el mes de febrero, luego de que él termine su mandato el próximo 30 de septiembre.

“Vamos a traspasar el poder en el mes de septiembre. No, no, no, no, porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó, desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo para gobernar, una mujer preparada, pero muy, muy preparada”, reconoció.

Durante la mañanera de este lunes, López Obrador aseguró que él no puede pedirle a Claudia Sheinbaum que siga con la Cuarta Transformación porque ella es parte de la misma, así como los millones de mexicanos y afirmó que la virtual presidenta tiene mucha autoridad moral y política.

“Entonces, yo no voy a pedirle que continúe con la transformación, pues ella es parte, protagonista, actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos. Y que les quede claro a nuestros adversarios, Además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno. Ella tiene mucho criterio y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política”, indicó.

Aunado a ello, el mandatario federal presentó una imagen del periódico The Stanford Daily, en donde Claudia Sheinbaum destaca entre varios jóvenes de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en 1991, por manifestarse por la presencia en ese país del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“Fíjense. Pero es en Stanford, ¿no? La universidad. Independientemente de que se trata de una universidad de Estados Unidos afamada, importante lo que dice, cómo combina, cómo se combina, que va a ser la próxima presidenta de México. Su preparación con los ideales. Porque esto es del 91”, resaltó.

Me voy contentísimo; le entrego la banda presidencial a una mujer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró sentirse contentísimo por terminar su gobierno y por tener la dicha de entregarle la banda presidencial a una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta.

“Me voy además contentísimo. Bueno, primero, la gente está feliz, feliz, feliz, feliz. Ayer viajamos de Mérida a Campeche en el tren. Y la gente está contentísima, muy contenta. Y luego, imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer, pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?, gracias a la vida que nos ha dado tanto”, expresó.

Durante la mañanera de este lunes en Palacio Nacional indicó que a poco más de tres meses, terminará su mandato contento y ante ello aseguró que tiene que agradecer al “creador” y al pueblo porque mantuvo una lucha durante muchos años, la cual calificó como difícil y compleja.

“Además, ya termino mi ciclo, me voy a ir muy contento. Tengo que agradecerle al creador, a la suerte, desde luego al pueblo, porque fue una lucha de muchos años, muy difícil, compleja e iniciamos un proceso de transformación”, declaró.

En conferencia de prensa matutina de este lunes sostuvo que la transformación que fue generando, se dio desde abajo y con la ayuda de todos y dijo “lo más importante es que esta transformación es un proceso que se fue generando desde abajo y entre todos. No es una vanguardia, no es un dirigente. Es un proceso en el que participaron millones de mexicanos y se llevó a cabo una revolución, está en marcha una revolución de las conciencias y solo que fuese yo un ambicioso vulgar, un politiquero estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral mesías, como me llamó Krause”.

El mandatario federal reiteró que al terminar su sexenio no volverá a participar en ninguna actividad política, conferencia, además sostuvo que eliminará sus redes sociales y afirmó que solo se dedicará a escribir un libro que le llevará entre tres y cuatro años.

“Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada. Ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos… pues voy a estar todo el tiempo, si bien yo quiero también tener momentos libres para la reflexión, porque voy a escribir… A eso me voy a dedicar. Y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años. Una investigación que voy a hacer. Y no tengo ambición ni al poder ni al dinero. Y esa sería mi recomendación, para ser libres, hay que ser buenos, honestos”, resaltó.

