Muere banquero de 35 años por trabajar 100 horas a la semana

Un hombre de 35 años murió debido a un “trombo agudo en la arteria coronaria” debido a que supuestamente sus jornadas laborales eran de al menos 100 horas a la semana y al parecer no tenía descansos. Por lo que otros trabajadores han pedido mejores condiciones laborales, entre ellas que el máximo de horas trabajadas por semana sea de 80 y que al menos tengan un fin de semana de descanso al mes.

La muerte de este asociado del Bank of America ha provocado una crisis en Wall Street, ya que algunos banqueros critican la cultura laboral tóxica que consideran que contribuyó a su muerte, incluidas las quejas reportadas sobre semanas laborales de 100 horas. Pero esta situación no sólo ocurre en Estados Unidos, de hecho en México ocurre algo muy similar, la cultura laboral en nuestro país hace que la mayoría de las personas trabajadoras en México no tengan un descanso suficiente.

El descanso es necesario y es un derecho laboral.

¿Cuál es la situación laboral en México?

En condiciones laborales , México está "reprobado" por la OCDE, pues según los datos compartidos en sus portales, es el país que más trabaja con un total de 2 mil 137 horas al año, cuando el promedio es de mil 726, de hecho Dinamarca es el país que menos trabaja con un total de mil 380 horas de trabajo anuales. Bajo ese comparativo, los mexicanos trabajan casi 800 horas más al año.

Pero no por eso ganan más, de hecho la gran cantidad de horas trabajadas en México, no se ve reflejada en un buen sueldo para los empleados mexicanos, pues el país registra el sueldo más bajo promedio de la OCDE con 16 mil 685 dólares anuales, mientras que el promedio se ubica en 53 mil 416 dólares. Los mexicanos trabajan 44 horas semanales, aunque a veces más, pues por ley se pueden trabajar 48 horas.

Los mexicanos trabajan más horas pero ganan menos.

¿Mejores condiciones laborales en México?

Aunque este gobierno ha buscado mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, en realidad no ha sido suficiente, de hecho el mismo sector empresarial se ha opuesto a mejorarlas. Pues ante la propuesta de reducir de 48 a 40 horas a la semana las jornadas laborales, los empresarios incluido Coparmex, han dicho que se detenga esta propuesta hasta que México tenga un incremento sólido en la productividad en el país.

Este seccione aumentó de un 15% a un 20% el salario mínimo, pero esto no ha sido suficiente, pues México se mantiene como uno de los países peor pagados en la OCDE. También ha habido varias modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, en la que se prohíbe la subcontratación de personal, con eso garantizan que muchos trabajadores mexicanos tengan las prestaciones de ley, pues algunos empresarios por "ahorrarse un dinero" no brindan a sus trabajadores buenas condiciones laborales, además, en México son pocas las empresas que pagan las horas extras.