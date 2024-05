Me mandó un saludo, señala AMLO tras permitir a Milei transitar por espacio aéreo mexicano

El Gobierno de México permitió el uso del espacio aéreo al avión en el que se transporte el presidente de Argentina, Javier Milei.

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aunque existen diferencias con Milei, se le permito el paso por territorio nacional, a diferencia de lo que hicieron con México otros países como Perú y Ecuador.

Sin pregunta de por medio, señaló que en su gobierno son partidarios de la libertad.

Sigue leyendo:

“Exagera”, dice AMLO ante reclamos de la DEA sobre visas para sus agentes

AMLO sobre participación de Xóchitl Gálvez en Marea Rosa: "hay libertades"

“Ayer pasó Milei por el Espacio Aéreo Mexicano y me mandó, me dejó ahí un saludo. Ni modo que vamos a prohibir el espacio aéreo a Milei, como nos lo hicieron en el Perú y en Ecuador, cuando fuimos a buscar, a salvarle la vida a Evo. Nosotros somos partidarios de la libertad de manera auténtica y de la democracia también, real, verdadera, no simuladores, no hipócritas”, contó.