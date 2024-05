¿"El Mencho" está muerto y su abuela lo confirma?: DEA revive rumores sobre fallecimiento del líder del CJNG

Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", se ha convertido en la gran incógnita del crimen organizado, ya que, hasta la fecha, no hay información disponible que confirme si el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue con vida o ya murió. Desde hace varios años han surgido rumores sobre el deceso del también apodado "Señor de los Gallos", los cuales han ido tomando fuerza gracias a canciones e investigaciones sobre el estado de salud del capo, las cuales lo vinculan con padecimientos delicados como la insuficiencia renal.

En medio de la incertidumbre que rodea al CJNG, el periodista Ricardo Ravelo confirmó - en un texto publicado en el medio "El Sol de Yucatán" - que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene conocimiento sobre la muerte de "El Mencho". Según las fuentes consultadas por el comunicador, "El Señor de los Gallos" perdió la vida, tras meses de luchar arduamente contra la insuficiencia renal.

Sigue leyendo:

"El Mencho": en FOTOS, así fue la vez que autoridades de EU detuvieron al líder del CJNG y lo liberaron

"El Mencho": ¿cuál es el estado de salud actual del líder del CJNG?

¿La abuela de "El Mencho" confirmó la muerte del capo?

Autoridades no han confirmado la muerte de "El Mencho". Foto: @FGRMexico.

Cabe mencionar que Ravelo fue de los primeros periodistas en revelar la enfermedad de Nemesio Oseguera. El comunicadora compartió el diagnóstico de "El Mencho" en su libro titulado "El amo de Jalisco: un gobierno con estructura criminal". Ahora, el mismo periodista dio a conocer que un informante de la DEA le confirmó la muerte de "El Señor de los Gallos", quien supuestamente perdió la batalla contra la enfermedad que padecía.

Según el informante de la DEA, entrevistado por Ravelo, la muerte del capo se pudo corroborar gracias a su abuela, una mujer llamada Irene. Supuestamente, la agencia estuvo siguiendo a la adulta mayor durante semanas y se percataron de que ella tiene una fotografía de "El Mencho" en una de las habitaciones de su casa. La imagen del líder del CJNG es adornada con flores y veladoras, un indicativo de que "El Señor de los Gallos" ya habría muerto. Además, la DEA, vio a la mujer en una procesión fúnebre en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco.

¿"El Mencho" está vivo o muerto?

Informantes de la DEA hablaron sobre el caso. Foto: Archivo el Heraldo de México.

La misma fuente le reveló al periodista que las autoridades mexicanas no han querido confirmar la muerte del capo, para no desatar caos en la línea de sucesión del CJNG y no ocasionar enfrentamientos dentro del cártel. Aunado a ello, la familia de "El Mencho" presuntamente estaría cuidando que la información no se hiciera pública, ya que también temen desestabilizar el imperio que formó "El Señor de los Gallos" en diversos estados de la República Mexicana.

Actualmente, debido a la falta de información sobre la vida de Nemesio Oseguera, es imposible determinar si el líder del CJNG sigue con vida o ya murió. Las autoridades mexicanas y la DEA no han confirmado, de forma oficial, que "El Mencho" haya perdido la vida, por lo que la incógnita en torno al estado de salud del capo seguirá siendo un gran misterio en el mundo del crimen organizado.