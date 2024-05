AMLO lamenta los enfrentamientos en CCH Naucalpan que dejó un estudiante muerto

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de un estudiante durante los enfrentamientos registrados entre presuntos grupos porriles en el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y aseguró que ya se investiga a los responsables.

"Eso fue muy lamentable porque sí hubo este enfrentamiento, se está haciendo la investigación de estudiantes, más que nada de preparatorias con estudiantes del CCH y lamentablemente falleció un joven en ese enfrentamiento", señaló.

¿Qué pasó en el CCH Naucalpan?

La tarde del miércoles 8 de mayo se registró un enfrentamiento porril en las inmediaciones del CCH Naucalpan que dejó un estudiante muerto y otros dos heridos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el fallecimiento del joven identificado como Yael “N”, de 19 años de edad, quien era alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades educativas, la víctima falleció a consecuencia de las "lesiones causadas tras una caída". Además, tras lo ocurrido, decidieron suspender las clases y reanudarlas hasta el próximo lunes 13 de mayo con el objetivo de facilitar las investigaciones de la Fiscalía mexiquense.

AMLO asegura que en México no se reprime

Tras ser interrogado sobre la detención de estudiantes universitarios en Estados Unidos que se han manifestado contra la guerra en Gaza, dijo prefería reservarse su punto de vista.

"Aquí nada más decir que nosotros no reprimimos, además la UNAM es autónoma, no vamos a violar la autonomía de la universidad, lo otro preferimos reservarnos nuestro punto de vista para que no se vaya a manejar mal", expresó.