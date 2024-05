La SSC no ha intervenido en proceso electoral: Pablo Vázquez, tras acusación de candidata de Iztapalapa

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho dejó en claro que “no hubo motivación política alguna” en el operativo realizado en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Esto después de que la candidata de la coalición “Va x la CDMX”, Karen Quiroga denunció una intromisión ilegal a su domicilio por parte de policías capitalinos.

“Nuestra dependencia está encargada de la seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México y no tiene y no ha tenido intervención alguna en los procesos electorales que se llevan a cabo en la ciudad y sus 16 alcaldías”, apuntó Pablo Vázquez.

"Nuestra dependencia está encargada de la seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México", aclaró Pablo Vázquez

En conferencia de prensa, Camacho Vázquez explicó que elementos de la policía fueron alertados vía C2 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Camino a Santa Cruz y Cerrada a Santa Cruz, colonia Lomas de San Lorenzo.

Por lo que, dijo de manera inmediata acudieron al lugar de los hechos, donde localizaron un hombre con manchas hemáticas, motivo por el que solicitaron los servicios de emergencia, sin embargo, “familiares del lesionado ya lo habían abordado en un vehículo para trasladarlo a un hospital donde posteriormente perdió la vida”.

Detalló que al entrevistar a la esposa de la víctima ella refirió que “al encontrarse afuera de su negocio de abarrotes dos sujetos en una motocicleta color rojo con negro sin mediar palabra le efectuaron disparos a su cónyuge y huyeron sobre la calle Camino Santa Cruz”.

Posteriormente, aclaró uno de los hermanos de la víctima señaló el domicilio de la candidata, Karen Quiroga como el lugar donde presuntamente habían ingresado las personas implicadas portando armas de fuego.

Expresó que ante la posible comisión de un delito y el riesgo de la situación, “los oficiales entraron al inmueble junto con el familiar de la víctima que lo había señalado para realizar una inspección misma que concluyó que los presuntos responsables no se encontraba en el lugar”.

“Es importante mencionar que durante la inspección ninguna persona fue lesionada ni se causaron daños a lugar, la incursión antes descrita provocó la molestia justificada de las personas que se encontraban al interior del predio”, destacó.

Especificó que ante el reclamo de la Quiroga Anguiano y otras personas, acudió personal de la Dirección General de Asuntos Internos quienes tomaron conocimiento del evento e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, destacó brindaron orientación y acompañamiento a la parte afectada para realizar su denuncia ante el Ministerio Público.

Refirió que cinco policías de la Subsecretaría de Operación Policial que participaron en el hecho fueron presentados ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración por sus acciones y deslindar responsabilidades en atención a los protocolos de actuación policial y a la normatividad vigente.

Pablo Vázquez Camacho: “La policía no ha actuado en beneficio de algún candidato"

“La Policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Los hechos antes relatados no son la excepción. Ni hubo motivación política alguna y continuaremos trabajando arduamente y de manera asertiva para construir la paz en nuestra ciudad y no nos vamos a detener”, afirmó.

Refirió que en seguimiento al homicidio, policías detuvieron a uno de los presuntos implicados en el homicidio y apuntó que ya fue presentado al agente del Ministerio Público quien realizará las diligencias correspondientes para esclarecer el movil.

Manifestó que esto se logró tras realizar el análisis de las cámaras involucradas en el lugar, donde “se pudo confirmar posterior al evento que los agresores circularon por la calle San Pablo Sur arribando a Cerrada San Salvador y calle San Francisco donde se observó la llegada de un vehículo con cromática tipo taxi blanco con rosa el cual se estacionó sobre la calle San Francisco y fue abordado por los agresores quienes previamente se habían desecho de la motocicleta rojo con negro”.

Añadió que los presuntos agresores se retiraron dentro del taxi en sentido oriente sobre la misma calle, y al dar seguimiento se apreció que el vehículo continuó sobre avenida Tláhuac y al llegar a la calzada Guillermo Prieto y la calle Deodato en la colonia Santa Ana Sur de la alcaldía Tláhuac fue interceptado por los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.