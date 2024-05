IMÁGENES FUERTES: el brutal ataque contra una adolescente, su novio la golpeó y arrastró por una cuadra

Avril, una adolescente de tan solo 17 años de edad, denunció en redes sociales la brutal agresión que vivió por parte de quien era su pareja, un joven identificado como Javier "N". En su cuenta de Instagram, la menor de edad detalló los momentos de terror que vivió el pasado 21 de abril, cuando el hombre que era su novio la golpeó brutalmente y la arrastró por más de una cuadra en el municipio de León, en el estado de Guanajuato.

Tras la denuncia de la joven se dieron a conocer diversas grabaciones, captadas por cámaras de seguridad, que muestran la fuerte golpiza que sufrió Avril por parte de quien fuera su pareja. De igual manera, trascendió en X, antes Twitter, un video grabado por un automovilista que se percató de lo que ocurría y ayudó a la víctima.

Piden justicia por el intento de feminicidio de Avril

Las imágenes quedaron grabadas por cámaras de seguridad. Foto: @avril_yolette2

De acuerdo con el testimonio de Avril, Javier "N" la golpeó, ahorcó y arrastró por más de una cuadra el pasado 21 de abril, hasta que ella quedó inconsciente. "Tengo 17 años y durante 1 año y 4 meses mantuve una relación con Javier, quien el pasado 21 de abril de 2024 atentó contra mi vida. Él decidió golpearme, ahorcarme y arrastrarme por más de una cuadra hasta llegar al punto de dejarme inconsciente", escribió la adolescente en sus redes sociales oficiales.

Aunado a su denuncia, la adolescente compartió un video de la agresión, en la que se ve al hombre golpeando a Avril en la calle, hasta dejarla inconsciente sobre el asfalto. Posteriormente, se ve al joven arrastrando el cuerpo de la mujer, mientras que un testigo trata de intervenir y detener la brutal agresión en contra de la menor de edad. Cabe mencionar que, pese a las grabaciones, Javier "N" sigue en libertad, según las palabras de quien fuera su novia: "el sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras yo me sigo recuperando física y emocionalmente por lo que me hizo pasar. Por eso, hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune".

"Si no fuera por esa persona, no estaría contando esto", Avril agradece a testigo que la ayudó

Una persona captó la golpiza en video. Foto: @avril_yolette2

En sus redes sociales, Avril agradeció a un hombre que se percató de la golpiza y enfrentó a Javier "N". El testigo se percató de lo que sucedía y le pidió al agresor que dejara a la joven, cuando trataba de arrastrarla por la calle. "Si no hubiera sido por esa persona, no sé si el día de hoy estaría contando esto. Durante toda la relación, mi ex pareja mantuvo actos de violencia sobre mi persona, pero siempre me mantuve callada por miedo, por sus amenazas", dijo la joven.

Finalmente, la adolescente hizo un llamado de atención a las autoridades, para que su caso no quede impune."Exijo que se haga justicia por lo que Javier me hizo y, sobre todo, para que otras mujeres no sean víctimas de él y de su violencia", sentenció Avril en sus redes sociales. Hasta ahora, las autoridades de Guanajuato no se han pronunciado por este intento de feminicidio.