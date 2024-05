¿Fofo Márquez votará hoy?: INE inicia votación presidencial en penal de Barrientos, donde se encuentra el influencer

Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como "Fofo", podría participar en las elecciones presidenciales de este miércoles 8 de mayo, que se realizarán en el penal de Barrientos. Lo anterior gracias a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas en prisión preventiva tienen derecho a participar en las llamadas "elecciones anticipadas" del siguiente 2 de junio, cuando millones de mexicanos saldrán a las calles para elegir a la siguiente persona que quieren que los represente por los próximos 6 años.

Es importante recordar que Fofo actualmente permanece recluido en el penal de Barrientos, esto tras ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una mujer llamada Edith, quien fue brutalmente golpeada por el creador de contenido, después de que ambos tuvieron un percance vial en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

¿Fofo Márquez votará en el penal de Barrientos?

El influencer se encuentra recluido en el penal de Barrientos. Foto: especial.

La mañana de este miércoles, usuarios de internet reportaron que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) fue visto ingresando a las instalaciones del penal de Barrientos, donde permanece recluido el influencer. Aparentemente, los funcionarios de casilla entraron a la prisión para brindarle, a las personas en prisión preventiva, la oportunidad de emitir su sufragio, previo a que se celebren las elecciones del 2 de junio, donde se espera que participen los y las mexicanas de todo el país.

En imágenes, que circulan en internet, se ve a los funcionarios de casilla portando boletas y demás instrumentos necesarios para que las personas privadas de su libertad puedan ejercer el derecho al voto. En este contexto, decenas de internautas se han cuestionado si Rodolfo "N" podrá emitir su voto de forma anticipada y todo parece indicar que sí lo hará; el influencer aún no ha sido sentenciado por el crimen que se le acusa, por lo que - si realizó el registro correspondiente - tendrá la oportunidad de participar en las elecciones anticipadas de este 8 de mayo.

Así es la vida de Fofo Márquez en la cárcel

El creador de contendido sí podrá votar en las elecciones. Foto: especial.

El pasado mes de abril, el creador de contenido fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En la audiencia, Fofo pidió clemencia por parte del juez y de su víctima, ya que aseguró ser víctima de violencia dentro del penal de Barrientos; Rodolfo "N", incluso mostró marcas y moretones de los supuestos golpes que ha sufrido por parte de otros reclusos, en aquella ocasión, el influencer aseguró que temía por su vida dentro de la prisión.

Además, un amigo del creador de contenido - quien prefirió no ser identificado - detalló que los familiares de Fofo han tenido que pagar hasta 50 mil pesos a cambio de que los reclusos no ataquen a Rodolfo "N". “Dicen que ya lo tumbaron allá adentro. Le quitaron sus tenis. Traía un pants de marca café, ya se lo tumbaron es de la Off White, una señora que tiene a su marido ahí dentro me dijo”: comentó el amigo de Fofo en redes sociales.