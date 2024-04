'Fofo' Márquez: ¿cuáles son los supuestos privilegios del influencer en el penal Barrientos?

Rodolfo Márquez, mejor conocido como "Fofo" Márquez, enfrenta actualmente cargos por el delito de tentativa de feminicidio en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla o penal de Barrientos; sin embargo, en una de sus audiencias más recientes, solicitó a las autoridades que no lo volvieran a trasladar a ese lugar pues teme por su seguridad, ya que ha recibido supuestas amenazas por parte de otros reclusos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, habría expresado el creador de contenido al finalizar la audiencia de vinculación a proceso, razón por la que cuenta con protección. Además, un amigo del influencer, en una entrevista para Kadri Paparazzi, compartió que al "Fofo" Márquez le exigen al menos 50 mil pesos semanales.

Sigue leyendo:

¿Fofo Márquez salió de la cárcel y hasta festejó con mariachi? Esto es lo que hay detrás del video que circula del influencer

Fofo Márquez: así es como presumía sus lujosos viajes junto a su novia antes de ser detenido

¿Cuáles son los supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal de Barrientos?

En su cuenta de X Mafian TV, el periodista Fabian Pasos dio a conocer algunos de los supuestos privilegios de los que goza el influencer en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla. Uno de ellos es un teléfono celular que logró ingresar sin contar con autorización oficial. Asimismo, puede consumir alimentos distintos a los que se ofrecen en el penal, por ejemplo pizza, de la cual no gozan otros internos, quienes supuestamente comen "rancho", la peor comida del reclusorio y, por si fuera poco, también usa ropa cómoda.

“Me confirman que ‘Fofo’ Márquez ya tiene protección del bunker (donde textual me aseguran le dieron unos mazapanazos por manchado), hoy se encuentra en el módulo 7 de Barrientos donde goza de protección, paga carísimo por comida y poder usar ropa cómoda”, escribió el comunicador.

El periodista reveló estos datos sobre el "Fofo" Márquez. Foto: Especial

Mafian TV también indicó que el creador de contenidos le ha dicho a personas dentro del penal que saldrá pronto, ya que cuenta con los recursos para hacerlo e incluso ha asegurado que sus abogados comprarán a los jueces para que le permitan salir antes. Ante estas supuestas afirmaciones, los usuarios de redes ya compartieron sus opiniones.

"No creo que lo saqué pronto.. Sí va a salir pero no ahorita que hay elecciones y el tema mediático está muy caliente", "Traes puro sueño mafian", y "Que weba que te la pases lucrando con las tragedias del país... Dedicate a otra cosa mas decente. No necesitamos gente como tú en éste pais", son algunos de los comentarios que se leen.