¿Quién es "El Kekas", el peligroso criminal señalado por el asesinato de surfistas australianos en Baja California?

Autoridades de Baja California confirmaron la detención de un hombre identificado como Jesús Gerardo "N", alias "El Kekas", quien es señalado por su presunta participación en la desaparición de dos hermanos de origen australiano y un ciudadano estadounidense. La Fiscalía General del Estado agregó que este sujeto ya cuenta con antecedentes penales, por lo que actualmente se encuentra recluido; aunado a él, otro hombre y una mujer permanecen en prisión preventiva por este crimen.

"A las pocas horas de la denuncia (por el delito contra los hermanos australianos y el ciudadano estadounidense), ya teníamos a dos personas sometidas a investigación, así como diversos indicios que encaminaban a una posible participación de alguno de ellos en estos hechos; la investigación continúa y vamos a aplicar todo el peso de la ley en contra de estos los agresores", comentó la Fiscal Estatal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

El detenido fue publicado en redes sociales. Foto: Fiscalía Estatal.

Jesús Gerardo "N", conocido como "El Kekas", es un hombre que ya cuenta con antecedentes penales por delitos como extorsión, cobro de piso y robo de auto partes en el municipio de Ensenada, Baja California. Cabe mencionar que, al momento de su detención, el sospechoso fue sorprendido con dos personas que transportaban drogas como metanfetaminas, aunque no se ha revelado si los imputados pertenecen a una célula delictiva o grupo criminal.

Medios locales reportaron que, junto con "El Kekas", fue detenida una mujer identificada como Ari, quien aparentemente tenía en su poder el teléfono celular de uno de los extranjeros desaparecidos; además, también fue arrestado otro hombre, quien sería el hermano de Jesús Gerardo. Hasta ahora, los tres son sospechosos por la desaparición de los dos hermanos australianos y un ciudadano estadounidense.

¿Qué se sabe sobre los turistas extranjeros asesinados en Baja California?

Tres extranjeros desaparecieron en Baja California. Foto: especial.

Jake y Callum Robinson viajaron a playas de Ensenada para realizar deportes acuáticos en compañía de uno de sus amigos de nacionalidad estadounidense. Los tres extranjeros dejaron de tener contacto con sus seres queridos desde el pasado 27 de abril y 48 horas más tarde se reportó su desaparición de forma oficial. Días más tarde, el pasado 3 de mayo, se localizaron tres cuerpos dentro de un pozo aledaño a la zona donde se hospedaban los turistas.

Sobre el hallazgo de los cuerpos, las autoridades no han confirmado que se trate de los extranjeros. No obstante, Andrade Ramírez ha precisado que existe una alta posibilidad que los cuerpos que fueron localizados en un pozo de profundidad de más de 15 metros, correspondan a los hermanos australianos Jake y Callum y a Jack (el joven estadounidense). "Con respecto a un cuarto cadáver localizado en ese mismo pozo, este no guarda relación con estos acontecimientos y se trabaja para, primeramente, conocer su identidad y saber si tiene relación con alguna otra investigación que se lleve a cabo", señaló la titular de la Fiscalía Estatal.