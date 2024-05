AMLO exhibe a Oxxo Gas por gasolina cara en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

“Que no se pasen”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se dio a conocer que la gasolinera Oxxo vende el litro de gasolina premium en 27.98 pesos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con una ganancia de 5.51 pesos. Dijo que los consumidores son los que tienen la última palabra antes de adquirir combustibles.

“Si se dan cuenta, Oxxo sigue vendiendo la gasolina muy cara, de modo que los consumidores tienen la palabra, no es posible que estén ganando, a pesar del subsidio, cinco pesos por litro, así es, promedio, ya llevan tiempo así, esto en la zona de Monterrey”, refirió.

Oxxo Gas tiene los precios más altos. Foto: Especial

Instruyó a que David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dialogue con los dueños de Oxxo.

“Hay que hablar con los dueños de Oxoo, pedirles que vean esto, no tienen que haber sanciones, no vamos a regular precios ni nada por el estilo, pero que no se pasen, entonces que hable con ellos para pedirles, porque los otros prestadores de servicio, pues tienen utilidades, y son los altos, sí, llevaron, Chevron, 2.63 por litro, pero 5.51, no pues, el que llena un tanque de 40 litros, si, pues son, se llevan qué, 5 por, 4, 20, más de 200 pesos, por tanque, cada vez que llega alguien a cargar, entonces ojalá nos ayuden”, explicó.

El presidente dijo que a Pemex se le otorga un subsidio, “pero queremos que ese apoyo le llegue al consumidor, que no se quede en el intermediario, como si se tratara de coyotes, pero en fin, vamos, vamos bien”.

Señaló que los precios de la canasta básica han ido a la baja por el apoyo de los comerciantes.

“Nos están ayudando mucho los comerciantes, por ejemplo, en el caso de los alimentos básicos, de la canasta, de los 24 productos, tenemos un pacto, un acuerdo, de 24 productos empezamos con mil 039 pesos, la canasta básica, y miren, Chedraoui, Puebla, 738 pesos, y así Soriana, y Walmart, todos abajo, y han ayudado mucho, para que no tengamos inflación”, señaló.