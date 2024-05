AMLO asegura que se combate la corrupción con la transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se combate la corrupción y la decadencia que imperó en el periodo neoliberal con la transformación. En la conferencia de prensa matutina, dijo que lo que se busca es una sociedad mejor.

“Si queremos desterrar la corrupción, la simulación, la hipocresía, el doble discurso, la doble moral, son asuntos que van más allá de las elecciones, porque un proceso de transformación lo que busca es alcanzar, lograr una sociedad mejor, en beneficio de todas y todos”, apuntó.

“Es un proceso para ir limpiando, para ir purificando la vida pública, para ir sacando del país, de la decadencia, porque padecíamos, no de una crisis, de una decadencia, aquí lo estamos constatando”, aseguró.

El presidente López Obrador señaló que se revierte un proceso de degradación en diversos ámbitos.

“No era nada más que no crecía la economía, que no había empleo, que había mucha corrupción, no solo es eso, era la pérdida de valores, morales, culturales, espirituales, un proceso de degradación, progresivo, en todos los ámbitos, en todos los terrenos de la vida pública. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación”, dijo.

David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó el informe “quién en es quién en los precios de los combustibles y de la canasta básica. También asiste a la mañanera, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

AMLO: no vamos a permitir que nos confronten

“Cuando se trata de temporada electoral no vamos a permitir que nos confronten, amor y paz”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionado sobre las declaraciones del secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, quien acusó que para la polémica por el caso de Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, se puso en marcha de una fábrica de miles de bots

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que respeta las declaraciones del secretario general de la CEM, pero los del bloque conservador están desesperados.

“Y por lo mismo si alguien dijo eso, yo respeto su derecho a decirlo, pero yo puedo asegurar que nosotros no actuamos de manera hipócrita, nosotros somos congruentes y vamos a seguir actuando de esa forma y también que aun cuando se trata de temporada electoral no vamos a permitir que nos confronten, amor y paz. Yo sé que están desesperados los del bloque conservador y son capaces de todo”, dijo.

El presidente López Obrador reiteró que en su gobierno son respetuosos de todas las manifestaciones religiosas.

“Nosotros somos muy respetuosos de todas las iglesias y en especial de la iglesia católica y no, estamos acostumbrados a mentir, nosotros siempre actuamos con apego a la verdad y de ninguna manera nos proponemos hacerle mal a nadie. Y esto incluye el respeto a instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la fe, de la espiritualidad, no afectamos, no nos oponemos, no estamos en contra de ninguna religión, somos defensores de la libertad de creencia”, aseguró.

