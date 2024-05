AMLO conmemora el 162 aniversario de la Batalla de Puebla: "México es una nación libre"

En el marco del 162 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es libre, independiente y soberano, y resaltó que nunca será protectorado de algún gobierno extranjero, puesto que el país se ganó su libertad con sacrificio, sufrimiento y con sangre derramada de hombres y mujeres.

“Que México es una nación libre, independiente y soberana. Que no somos ni queremos ser nunca una colonia o un protectorado de ningún gobierno o gobierno extranjero. Trátese de Rusia, de China, de Francia o de Estados Unidos. México, lo dije al principio, se ganó con el sacrificio, con el sufrimiento, con la sangre derramada de hombres y mujeres, su derecho a ser un país independiente y soberano”, manifestó

En su última participación en dicho evento, López Obrador sostuvo que la mejor manera de realizar este homenaje, es celebrando como el gobierno ha recuperado la dignidad nacional y la libertad para establecer el rumbo de México, dejando de lado las injerencias y presiones de los extranjeros, pues ahora, entre ellos se han construido relaciones pacíficas, respetuosas e igualitarias.

“El mejor homenaje que podemos rendir a quienes hace 162 años defendieron a la patria de la agresión y la voracidad extranjera, es invocar su memoria para decirles que las y los mexicanos de nuestra de esta generación hemos recuperado la soberanía la dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México, sin injerencias ni presiones extranjeras. Que hemos establecido relaciones constructivas, pacíficas, respetuosas", agregó.

El mandatario también reconoció a los 40 millones de mexicanos que viven en el extranjero, ya que son ellos los que también han contribuido a la integración económica en los momentos más difíciles por los que ha pasado el país.

“México no puede negarse a la integración económica, menos ahora que hay 40 millones de mexicanos viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, miles de poblanos y de todos los estados de nuestro país. Héroes, heroínas, que en los momentos más difíciles por los que ha atravesado nuestro país, sobre todo por la pandemia, no dejaron en el abandono a sus familiares, no dejaron de enviar recursos para fortalecer la economía popular y que no se agravara la crisis de bienestar social”, declaró.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, reconoció la labor que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus seis años de gobierno, y frente a él, resaltó que a pocos meses del término de su sexenio, México y los ciudadanos lo van a extrañar.

“Gracias por su incansable labor. En unos pocos meses, México entero lo vamos a extrañar. Se lo digo como Sergio Salomón, más que como gobernador. Ha sido un gran presidente, sobre todo un entrañable ejemplo. Qué orgullo poder platicar algún día con mis nietos que me tocó estrecharlo, trabajar con usted y verlo de frente para entregarle buenas cuentas por Puebla”, indicó.

El mandatario local declaró que López Obrador es un hombre que desde hace muchas décadas viene luchando por la patria del país y dijo, “Aquí hay un hombre que desde hace muchas décadas viene haciendo patria. Primero, con conciencia, y en los últimos seis años, con hechos y resultados.

El futuro pinta bien para México, sin duda. Pero ese futuro no podría perfilarse sin este presente. Señor Presidente, su visión de un México gobernado por y para su pueblo refleja la misma visión que un día motivó a nuestros seres en Puebla. La batalla del 5 de mayo nos enseña que la verdadera transformación surge de un profundo amor por la patria y el compromiso con los ideales más nobles”.

BRC