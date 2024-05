¿Cuánto te puede descontar el SAT por recibir vales de despensa?

Hay algunas prestaciones como el acceso a algún Servicio Público de Salud, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y utilidades, sin embargo los vales de despensa no son obligatorios. El artículo 8 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, recomienda al patrón otorgar beneficios que garanticen la previsión social del empleado, para así fomentar su desarrollo profesional y familiar. ¿Pero tienes que declararlos ante el SAT?

Los vales de despensa pueden ayudar a sus empleados con algunas compras como despensa, útiles escolares para sus hijos, medicamentos, compras en línea, calzado, muebles y algunos artículos para el hogar que son necesidades básicas para la vivienda. Por lo que este tipo de prestaciones son muy valorados por los empleados.

Los vales de despensa ayudan en la economía de los trabajadores.

Crédito: Pixabai

Sigue leyendo:

INE pide más de 8 mil informes a la Unidad de Inteligencia, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de candidatos

SAT: ¿afecta mi buró de crédito no presentar mi declaración anual?

¿Cuánto te descuenta el SAT por recibir los vales de despensa?

Buenas noticias, los vales de despensa no se consideran como parte tu salario base de cotización por lo que no se te descuenta por parte del SAT, sin embargo, esto sólo aplica si no excede el 40% de 1 UMA, por día. O sea de 108.57 pesos mexicanos. Si la prestación se otorga de forma mensual el tope de vales de despensa en este 2024 es de mil 320.21 pesos mensuales.

Si la prestación supera la cantidad máxima a esa cantidad entonces sí se deberá descontar el impuesto sobre la renta. Al igual que si los vales de despensa se suman a tu salario como parte de él. Por lo que te recomendamos asesorarte con un contador para que puedas saber cuál es la cantidad de impuestos que te van a retener.

¿Los vales de despensa son obligatorios?

Los vales de despensa son una prestación superior a la ley, por lo tanto no es obligatorio que las empresas lo otorguen a sus trabajadores, aunque cuando lo ofrecen puede resultar de gran ayuda para apoyar en gastos relacionados con alimentos o ciertos productos para el hogar o limpieza personal.

Los vales de despensa son de gran ayuda y puedes comprar algunos artículos como:

Alimentos

Artículos de limpieza e higiene personal

Electrodomésticos y artículos electrónicos

Ropa

Calzado

Comidas en ciertos restaurantes

Útiles escolares

Medicamentos

Muebles

Productos farmacéuticos

Lo que se puede comprar son las bebidas alcohólicas, ya que no son artículos de primera necesidad, tampoco los productos que contienen tabaco, tampoco se puede canjear por dinero, ni pagar servicios con ellos, como la luz, el agua, o internet. Son de uso exclusivo para cosas de necesidad básica, según Edenred, una empresa dedicada a proveer vales de despensa a las empresas para sus trabajadores.