¿Qué pasó en la Avenida R1 de Ecatepec, hoy jueves 23 de mayo?

Por tercer día consecutivo habitantes del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, realizaron un bloqueo en la Avenida R1 la tarde de este jueves 23 de mayo. Ahí los manifestantes han denunciado la falta de agua desde hace más de 3 meses en colonias como San Agustín, Heroes de la Independencia y Cegor.

Cabe señalar que el bloqueo se encuentra para aquellas personas que se dirigen hacia la Avenida Central, Vía Morelos, la Pirámide de Ciudad Azteca y la colonia San Felipe de Jesús. Los manifestantes piden un diálogo con las autoridades, además de encontrar una solución ante el desabasto de vital líquido, señalan estar cansados de pagar pipas para poder subsistir.

La mayoría de los inconformes son personas de la tercera edad que piden una solución a las autoridades, ya que aseguran la falta de vital líquido les está afectando a su vida diaria, desde no poder cocinar, poder realizar sus quehaceres domésticos, hasta poder tener un aseo personal sin afectaciones.

Denuncian que motociclistas golpean a adultos de la tercera edad en Ecatepec

Alrededor de las 14:30 horas, el periodista Osvaldo Muller, reportó que un grupo de motociclistas que circulaban en el área golpearon a los manifestantes, en su mayoría adultos mayores quienes se han encargado de sostener las movilizaciones en los últimos 3 días.

Los manifestantes piden un cerco policiaco que pueda custodiar el bloqueo que sostienen principalmente mujeres y adultos mayores. Exigen una pronta solución de las autoridades debido a que la necesidad de falta de líquido vital ahora ya las está poniendo en riesgo.

El bloqueo sigue provocando molestia entre los habitantes

Foto: Facebook / Osvaldo Muller Periodista

Otra de las quejas de las manifestantes es que a pesar de realizar sus pagos anuales de agua, no tienen el servicio desde hace 3 meses, incluso señalan que las autoridades no les han brindado una respuesta. Han amagado con no moverse hasta que las autoridades brinden una respuesta.

"Estamos aqui manifestados porque tenemos más de 2 meses sin agua y las autoridades no nos dan la cara, ya no queremos gastar en pipas, se tiene que hacer una revisión en los pozos, por cada familia en todo este periodo se han pagado hasta 5 mil pesos por servicio de pipas", declaró la Sra. Leticia, vecina de Jardines de Santa Clara en entrevista con Telediario.

Reducciones de agua en Edomex

Desde el pasado 12 de enero de 2024 empezó en el Valle de México un nuevo recorte de agua para los 15 municipios del Estado de México y las 16 alcaldías de la CDMX que se alimentan del Sistema Cutzamala, donde se almacena, conduce, potabiliza y distribuye el agua dulce.

Las fugas de agua se han hecho presentes en el Valle de México

Foto: Twitter / SSC

Las reducciones de agua también dejarán afectaciones en 16 municipios de México específicamente, con un aproximado de 420 mil personas que sufrirán por la escasez de líquido hasta que se pongan en marcha las obras de atención que se han puesto sobre la mesa. Estos son los territorios mexiquenses:

Acolman,

Atizapán de Zaragoza,

Coacalco,

Cuautitlán Izcalli,

Ecatepec,

Huixquilucan,

Lerma,

Naucalpan,

Nezahualcóyotl,

Nicolás Romero,

Ocoyoacac,

Tecámac,

Tlalnepantla,

Toluca,

Tultitlán,

Temoaya